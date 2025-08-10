Live TV

Scandalul opririi lucrărilor la autostrada Moldovei ia amploare. Marius Budăi amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului

marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Un alt deputat PSD anunță vot „pentru” la o posibilă moțiune

Social democratul Marius Budăi amenință cu o posibilă moțiune de cenzură și un vot „pentru”, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzior A7 și A8 vor fi sistate. Deputatul face apel la toți parlamentarii din Moldovă să își arate susținerea pentru cele două proiecte de infrastructură, să solicite continuarea lucrărilor, iar în caz contrat să voteze „pentru” la următoare moțiune de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

„În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova: să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră, ⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8 și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit, să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului”, se arată în mesajul lui Marius Budăi de pe pagina sa de Facebook.

Social democratul vine și cu o o remarcă la adresa premierului Ilie Bolojan, punctând faptul că toate regiunile trebuie dezvoltate, nu doar partea de Vest, de unde vine și șeful Executivului: „Moldova nu poate fi tratată “la și altele”! Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă”.

Marius Budăi recomandă și partidului condus de Dominic Fritz să „pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susțin”.

Un alt deputat PSD anunță vot „pentru” la o posibilă moțiune

De asemenea, deputatul PSD Voicu Vușcan anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte și USR. Anunțul vine după ce partidul condus de Dominic Fritz a anunțat că nu va participa la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu.

„Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre oameni urâţi. Prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminaţii de la USR, eu o voi vota!”, mai spune parlamentarul social-democrat.

O reacție acidă împotriva Guvernului a venit și din partea președintelui PSD Iași, care acuză guvernul Bolojan de discriminare regională și de o frână pusă asupra investițiilor din Moldova. Bogdan Cojocaru critică măsurile din pachetul II de măsuri fiscale și susține că acestea provoacă „haos administrativ” .

„În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul vine cu restricții și schimbări care paralizează activitatea administrațiilor. Pachetul II nu aduce eficiență, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realialitățile din teren, care lovește direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, susține liderul Bogdan Cojocaru, potrivit unei postări pe Facebook a PSD Iași.

