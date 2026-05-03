Scandalul pierderii banilor din PNRR continuă. Radu Oprea: „Pîslaru l-a dezinformat pe Bolojan”

Ștefan Radu Oprea, fostul secretar general al Guvernului (PSD), continuă atacurile la adresa ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. El susține că ministrul l-a dezinformat pe premierul Ilie Bolojan la întoarcerea de la Bruxelles, unde a negociat jaloanele din PNRR, pentru că nu i-a spus despre riscul de a pierde bani.

Radu Oprea susține că, în raportul de deplasare întocmit la întoarcerea de la Bruxelles, ministrul Dragoș Pîslaru nu i-a spus premierului că România va pierde bani din PNRR.

„Un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan. Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3.

Aflăm doar cât de bun negociator este: delegația română a atras atenția asupra schimbării de abordare față de mandatele precedente, subliniind că implicarea directă și personală a conducerii politice a ministerului - ministru și viceprim-ministru - în dialogul cu Comisia Europeană reprezintă un semnal clar al seriozității cu care autoritățile române tratează angajamentele asumate prin PNRR”, a scris fostul secretar general al Guvernului, duminică, pe Facebook.

Ulterior, țara noastră a pierdut 200 de milioane de euro din jalonul privind operaționalizarea AMEPIP, iar social-democratul susține că am fi putut obține rezultate mai bune.

„Aroganța unui om ne costă pe toți și spun lucrul acesta pentru că a îndepărtat din echipa de negociere cu Comisia profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului care au realizat toate progresele pe care le menționa mai sus. Da, cred că împreună cu ei, dacă exista o continuitate a discuțiilor la nivel tehnic, am fi putut obține rezultate mai bune, pentru că penalizarea cu 200 de milioane de euro arată că evaluarea Comisiei este că AMEPIP ar fi neoperational, ceea ce nu este adevărat.

Iar cele 132 milioane euro primite pe jalonul AMEPIP sunt urmare numirii conducerii actuale, printr-o selecție corectă și transparentă, rezultat la care Dragoș Pîslaru sau Oana Gheorghiu nu au avut nicio contribuție. Meritul este al colegilor din SGG și într-o oarecare măsură și al meu”, mai scrie Radu Oprea.

Nu este primul atac venit din partea acestuia. Sâmbătă, Radu Oprea a transmis că reforma AMEPIP, pentru care România nu a primit toți banii din PNRR, ar fi fost de fapt îndeplinită. Social-democratul dă vina, pentru pierderea banilor, pe felul în care au fost purtate negocierile la Bruxelles de către vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, pe care i-a numit „noul cuplu teribil”.



În replică, Dragoș Pîslaru i-a acuzat pe reprezentanții PSD care critică Guvernul că ei sunt cei „din cauza cărora am pierdut 458,7 milioane de euro”. „Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire”, a spus Dragoș Pîslaru, pe Facebook.

