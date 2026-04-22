Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat la Interviurile DIGI24.ro în ce condiții s-ar putea ajunge la închiderea companiei Tarom și le-a răspuns sindicaliștilor care au acuzat-o de interese ascunse. Actualul mers al lucrurilor „nu poate să continue la nesfârșit”, spune aceasta, acuzând „iresponsabilitatea din ultimii 10 ani pe toate nivelurile”.
„Fiecare român a dat bani ca Tarom să funcționeze, fie că a circulat sau nu cu avionul”
„Nimeni nu-și dorește ca această companie să fie închisă. Asta este ultimul lucru pe care trebuie să îl facem. În toate companiile de stat trebuie să intervenim înainte să ajungem acolo.
Compania Tarom nu se poate susține singură până în acest moment, cu modelul de business pe care îl are, cu structura de personal pe care o are. Asta ne-o dovedesc cei 10 ani în care fiecare român a dat bani din buzunarul propriu, că a circulat sau nu cu avioanele, a plătit bani ca această companie să funcționeze”, a declarat vicepremierul.
Discuții cu oficialii europeni
Oana Gheorghiu a explicat că, în prezent, se poartă discuții cu Comisia Europeană pentru ca termenul limită pentru redresarea Tarom să poată fi prelungit după data de 31 decembrie 2026. Altfel, după acea dată, Guvernul nu va mai putea acorda ajutoare de stat companiei.
În cazul în care oficialii europeni nu vor fi de acord și nu se va găsi o soluție prin care compania aeriană să fie sustenabilă, atunci aceasta ar putea fi închisă în ultimă instanță. Până atunci, vicepremierul propune inclusiv negocieri cu alte companii aeriene privind un posibil parteneriat.
„Sunt multe țări din jur care și-au închis companiile naționale”
„E posibil ca în acest moment Comisia, dat fiind contextul geopolitic și criza de combustibil, să accepte prelungirea acestui plan. Și atunci e un lucru bun, cu condiția ca Tarom să se țină de plan. Dacă nu va fi acceptat acest plan, statul român nu mai poate să dea bani, nu mai nu-i mai poate da Taromului ajutor de stat.
Ok, statul a întreținut compania un an, doi, trei, zece, dar nu poți la nesfârșit, pentru că statul pierd de bani și creezi o competiție incorectă pe piață. Deci statul român nu-i mai poate da ajutor de stat și atunci trebuie să găsim o soluție. După cum știm, sunt multe țări în jurul nostru care și-au închis propriile companii naționale. Asta nu înseamnă că a dispărut transportul aeronautic în din țările respective, ci s-au consolidat niște relații cu alte companii mari”.
Nu se ajunge la închidere dacă suntem suficient de înțelepți încât să pornim negocierile cu niște companii importante pe care să le atragem alături de noi, într-un parteneriat care să vină cu un alt fel de a face treaba și”.
Sindicat: „Dacă TAROM va dispărea, va dispărea din cauza doamnei Gheorghiu”
Liderul sindicatului Tarom, Narcis Pascu, o acuză pe Oana Gheorghiu că a produs efecte în lanț după ce a declarat că Tarom e în pierdere de 10 ani și a transmis că Tarom va dispărea din cauza acesteia, vorbind inclusiv despre presiuni externe.
Într-o declarație susținută în fața sediului administrativ, aceștia au afirmat că TAROM trebuie să rămână permanent o companie a statului român.
„Eu n-am nicio presiune externă de la nimeni și nu îmi doresc închiderea Tarom, dar angajații TAROM ar trebui să conștientizeze că felul în care merg lucrurile nu poate să continue la nesfârșit. Și nu, compania nu se închide din cauza Oanei Gheorghiu, ci se închide din cauza iresponsabilității din ultimii 10 ani pe toate nivelurile: politic, de management al companiei și de comportament al sindicatului.
Fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea. Eu sunt trecătoare în această funcție și nu am nicio miză să facă rău companiei. Ddacă nu facem eficientă, va dispărea mai devreme sau mai târziu”, a le-a transmis Gheorghiu sindicaliștilor, în cadrul interviului.
Proteste ale angajaților
Potrivit Sindicatul Unit TAROM (SUT), organizație reprezentativă a salariaților Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române, pe 28 aprilie va avea loc un miting în Piața Victoriei, organizat împreună cu Confederația Sindicatelor Democratice din România. Sindicaliștii au anunțat că iau în calcul inclusiv acționarea în instanță a Guvernului.