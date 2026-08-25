Senatorul PNL Vasile Blaga a apărut la bustul gol în fața colegilor parlamentari. Episodul bizar a avut loc în timpul unei ședințe de comisie. Momentul a stârnit râsete printre colegi, care i-au cerut lui Blaga să oprească transmisia video.



Vasile Blaga, senator PNL: Ne luați peste picior de două zile. Nu aveți voie să depuneți amendamente pentru că nu aveți niciun obiect. Aveați doar cererea de reexaminare și știți asta, dar ne bateți la cap de două zile.

Cosmina Cerva, senator PACE: Pe cererea de reexaminare, dacă vă uitați la amendamentele pe care... nu știu cu cine vorbesc... Cine e în pielea goală acolo? E cineva în pielea goală?

„Domnul Blaga, închideți camera. / E la Techirghiol”, au mai spus colegii parlamentari.

Editor : C.L.B.