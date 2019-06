Scenariile lui Dacian Cioloș în cazul în care Guvernul Dăncilă ar cădea

Dacian Cioloş cere alegeri anticipate imediat după alegerile prezidenţiale. Fostul premier crede că Alianţa 2020 USR-PLUS nu poate guverna cu actuala majoritate parlamentară. Până la prezidenţiale însă, Dacian Cioloş consideră că guvernul Dăncilă trebuie să plece acasă, iar în locul său să vină un guvern interimar.

Putem vorbi de mai multe scenarii, în cazul în care guvernul Dăncilă ar cădea. Putem avea o nouă majoritate care să se constituie în Parlament și care să-și asume niște lucruri. „Îmi dau seama, înțeleg, că acest lucru poate să fie complicat, pentru că nu pot să transform peste noapte niște parlamentari care până acum au votat pentru hăcuirea legilor justiției și acum dintr-odată să vrea binele României”, a spus Dacian Cioloș la Digi24. „Eu cred că totuși trebuie încercată constituirea unei noi majorități, pentru că ăsta e semnalul pe care l-au dat românii. Și dacă politicienii care până acum au luat-o pe o cale au înțeles mesajul românilor, ar putea demonstra acum că au înțeles acest mesaj prin atitudinea, comportamentul lor în Parlament”, a adăugat fostul premier.

Putem avea o altă variantă, a mai spus Dacian Cioloș, cea a unui guvern interimar, care să gestioneze treburile curente ale țării, să organizăm alegeri prezidențiale și imediat după aceea, să accepte această majoritate a parlamentarilor dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate, adică să aibă curajul să meargă să se relegitimeze în fața alegătorilor. Întrebat câte șanse dă unui astfel de scenariu, liderul PLUS a spus că el vrea să creadă că politicienii care spun că vor să-i reprezinte pe români înțeleg mesajul.

Un al treilea scenariu este să ne pregătim pentru alegeri, la care noua majoritate să fie decisă de alegători. „Noi, PLUS, în momentul în care vom fi trecut prin niște alegeri parlamentare și vom fi în Parlament, suntem gata să ne asumăm guvernarea”, a punctat Dacian Cioloș. El a spus că membrii partidului său se pregătesc ca în perioada imediat următoare să vorbească foarte concret despre ceea ce vor să facă.

Sunteți de acord să vă asumați guvernarea chiar și acum? a fost întrebat Dacian Cioloș. „Ne asumăm guvernarea după alegerile parlamentare, deci în momentul în care vom avea o majoritate. Eu ca prim-ministru am mai guvernat și am mai condus un guvern care nu avea majoritate parlamentară, ci una de conjunctură, pentru că atunci, partidele din Parlament, dintr-un motiv sau altul, nu au vrut să guverneze, au acceptat un guvern independent, dar la câteva luni după ce au votat acel guvern, practic au intrat în opoziție”, a reamintit Dacian Cioloș. „Au intrat în campanie electorală și am văzut ce înseamnă să guvernezi fără majoritate parlamentară. Îți asumi să conduci o mașină, un vehicul, fără să ai un control asupra direcției, a carburantului sau a vitezei”, a explicat fostul premier.

„Deci, noi spunem că în măsura în care ni se dă pe mână o mașină să o conducem, o vom conduce, dar trebuie să avem control. (...) USR-PLUS își asumă participarea la guvernare în momentul în care avem certitudinea că avem o majoritate parlamentară care să susțină programul nostru politic. În momentul de față nu avem cum să avem certitudinea că un program politic al nostru va fi susținut de către parlamentari PSD, ai ALDE, ai Pro România, care acum câteva luni de zile erau la PSD sau UDMR, care n-au clarificat în ce barcă vor să tragă la vâsle”, a declarat Dacian Cioloș.

El a repetat că nu doar că așteaptă alegerile parlamentare, ci le cere, pentru a putea participa la guvernare. „Da, vrem un guvern onest și profesionist în România cât mai repede, dar trebuie să ne asigurăm că un astfel de guvern are și susținere în Parlament. Evident că încercăm prin toate mijloacele democratice, legale, oneste, transparente, să contribuim la o majoritate în Parlament și la o soluție. În cheia aceasta trebuie înțeleasă orice atitudine, intenție și deschidere spre dialog cu diferite forțe politice din România”, a punctat liderul PLUS.

Pentru țară e foarte riscant să continue actualul guvern de coaliție PSD-ALDE până la alegerile din termen , adică toamna viitoare. A dovedit incompetență și insensibilitate la așteptările și dorințele românilor și atunci trebuie să folosim toate mijloacele democratice pentru ca acest guvern să fie înlocuit cu un altul, care să lucreze în interesul românilor, a mai spus Dacian Cioloș.

Vedeți posibile alegeri anticipate după prezidențiale? Dacian Cioloș răspunde afirmativ și spune că cel mai democratic mod pentru a guverna nu e „mica înțelegere pe sub masă”, ci mers în fața alegătorilor. „Eu cred că dacă PNL e sincer și n-am motive să mă îndoiesc de asta, dacă noi și USR suntem sinceri, dacă cei de la Pro România sunt sinceri, dacă UDMR e sincer când spune că nu se guvernează bine, ar trebui să mergem cu toții la alegeri, să luăm un nou mandat și să formăm o majoritate”, a arătat Dacian Cioloș.

Alegerile europarlamentare au fost primul test electoral pentru partidul fondat de Dacian Cioloş. Alianţa 2020 USR - PLUS a obţinut un scor de 22,4 la sută și a câștigat în multe dintre marile orașe.