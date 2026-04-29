Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la guvernare, dar nu alături de PSD”

Premierul Ilie Bolojan susţine că, dacă moţiunea trece, atunci opţiunea principală a PNL este să rămână la guvernare, dar nu în coaliţie cu PSD, însă afirmă că există şi varianta trecerii în opoziţie, el apreciind că, într-o asemenea ipoteză, se poate construi un pol al modernizării alături de alte forţe politice.

Întrebat, miercuri seară, la TVR, ce va face PNL dacă preşedintele Nicuşor Dan va propune după moţiunea de cenzură un nou guvern format din partidele pro-europene, Ilie Bolojan a afirmat că PNL poate fi din nou la guvernare, dar nu într-o coaliţie cu PSD.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Ilie Bolojan, conform news.ro.

Premierul a precizat că PNL are şi varianta de a construi din opoziţie un pol de modernizare alături de alte forţe politice.

„Dacă şi-ar asuma răspunderea (n.r. cei din PSD), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construim un pol de modernizare, care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie. Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic la guvernare. Sigur, dorinţa de a face ceva şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că PNL nu va accepta să fie la guvernare şi să achite nota de plată aşa cum vrea PSD cu un premier de tip „marionetă”.

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, de către liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc marţea viitoare. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

