Premierul demis Ilie Bolojan a comentat, luni seară, în direct la Digi24, declarațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, privind o nerespectare a statutului PNL atunci când conducerea liberalilor a decis trecerea partidului în opoziție. El a ironizat declarațiile social-democratei și a spus că liberalii care au fost sunați de ea știu ce să facă, adică „altceva decât ce le spune” primărița Craiovei. La puțin timp după declarația lui Bolojan, Olguța Vasilescu a scris pe Facebook că nu a sunat niciun liberal, ci dimpotrivă, a fost sunată de un lider PNL, publicând și o captură de ecran din Whatsapp care conține doar notificări privind trei apeluri vocale, fără să fie vizibil interlocutorul.

Întrebat despre afirmațiile Liei Olguța Vasilescu, care a susținut că în PNL nu ar fi fost respectat statutul partidului atunci când s-a decis intrarea în opoziție, Ilie Bolojan a declarat că liberalii și-au luat deciziile în forurile statutare și a ironizat presupusele intervenții ale liderului PSD în discuțiile interne ale partidului.

„PNL și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă, altceva decât ce le spune ea”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat la ce colegi liberali se referă, premierul a evitat să ofere nume. „Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut”, a adăugat președintele PNL.

După declarațiile lui Ilie Bolojan, Lia Olgușa Vasilescu a publicat pe Facebook o captură de ecran din aplicația de mesagerie WhatsApp în care apar notificările privind o trei apeluri de voce, unul ratat, unul nepreluat și unul inițiat de Vasilescu. Captura nu conține și numele sau numărul de telefon al interlocutorului, ci doar data de 4 mai și orele apelurilor (15:42, 16:49 și 16:50). Imaginea este însoțită de mesajul „Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată. P. S. Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”

