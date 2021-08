Pe măsură ce se apropie Congresul PNL, se întețesc atacurile între tabere. Actualul lider, Ludovic Orban, are o serie de reproșuri la adresa lui Florin Cîțu și a echipei sale. Actualul lider liberal a declarat luni că primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care este un susținător al lui Florin Cîțu, nu ar trebui să dea lecţii de management politic, în contextul în care atunci când a fost preşedinte de partid şi premier, formaţiunea sa a scăzut foarte mult în opţiunile electoratului. La rândul lui, Emil Boc i-a dat replica la Digi24, cerându-i lui Ludovic Orban să nu mai distrugă PNL din interior.

Într-o emisiune televizată, Ludovic Orban l-a acuzat pe Florin Cîțu că transformă PNL în Partidul Comunist pentru că oamenii care îl susțin pe el au fost dați afară din funcții, iar el a primit amenințări că va pierde șefia Camerei Deputaților. Ludovic Orban a lansat un atac și la adresa primarului din Cluj-Napoca, Emil Boc, un susținător declarat al lui Florin Cîțu.

Ludovic Orban: „Dl. Boc a luat partidul de la 40 la sută și l-a adus la 18 la sută”

„M-aş feri, în locul domnului Boc, să dau lecţii politice despre managementul partidului şi să fac aprecieri legate de scorul politic, pentru că Emil Boc a fost preşedintele PDL şi premier, care a luat partidul după alegerile prezidenţiale, era în jur de vreo 40-41%, alegerile prezidenţiale din 2009, şi din câte îmi aduc aminte, în 2012, scorul PDL într-o alianţă, ARD, a fost în jur de 18% ca reprezentare parlamentară, aşa că în materie de învăţăminte şi de învăţăminte de leadership politic caut întotdeauna să învăţ de la cei care, în exercitarea mandatului de preşedinte, chiar au avut rezultate”, a afirmat Ludovic Orban la B1 TV.

Liderul PNL a adăugat că a preluat partidul de la un dezastru electoral, la alegerile din 2016, pentru ca la alegerile din 2020 să câştige alegerile parlamentare şi să devină principalul partid de guvernare.

Emil Boc: „Nu-mi amintesc ca dl. Orban să fi câștigat o competiție directă. A fost produsul unei liste sau al unei numiri în politică”

„Am câştigat cinci alegeri directe, nu-mi amintesc ca domnul Orban să fi câştigat vreo competiţie directă, încât să primesc lecţii de la domnia sa. Dimpotrivă, nu ştiu atunci când a candidat uninominal. Totdeauna domnia sa, din nefericire, a fost produsul unei liste sau al unei numiri în politică, aşa încât e greu să dai lecţii când vii din asemenea ipostaze. (...) Mă aşteptam ca un preşedinte de partid să nu dea trei portofolii - şi anume Fonduri Europene, Dezvoltare şi Transporturi - pentru a-şi păstra propria poziţie de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Asta este o realitate care doare în PNL. Până la urmă, este partidul dezvoltării României, or, pentru a păstra poziţia preşedintelui partidului de preşedinte PNL (preşedinte al Camerei Deputaţilor - n.r.) am dat trei poziţii importante”, a comentat Emil Boc, luni seară, la Digi24.

Pe de altă parte, el i-a reproșat lui Ludovic Orban scorul slab obținut de PNL, sub conducerea sa, la alegerile parlamentare din 2020. „Era bine dacă aveam un procent în urma alegerilor în care să fim noi primul partid cu un procent mult mai mare decât cel pe care l-am obţinut, astfel încât să guvernăm singuri. Nu a fost aşa. Deci, cam aşa stau lucrurile în realitate”, a punctat Boc. „Deci, în calitate de preşedinte de partid, cu tot respectul pentru domnul Orban, eu nu am pierdut, cum a pierdut domnia sa, din nefericire, în 2020 în faţa PSD-ului, eu am câştigat împreună cu colegii mei şi în parteneriat cu preşedintele României această competiţie politică”, a adăugat Boc.

Fostul preşedinte al PDL a mai spus că personal, în anul 2012, „nu s-a ascuns în spatele geamurilor din Modrogan”, ci a mers să candideze uninominal, la Primăria din Cluj-Napoca, deși era o perioadă grea, care urma după criza economică globală.

„Domnul preşedinte Orban s-a ascuns în spatele geamurilor din Modrogan, preferând să nu candideze la Primăria Capitalei şi să dea Primăria Capitalei unui alt partid. PNL-ul a ieşit pe locul 3”, a spus edilul din Cluj. „Eu m-am dus, după aceea am câştigat şi (...) am considerat că nu mai reprezint un motor pentru PDL singur, deşi câştigasem alegerile locale, şi am lăsat partidul să-şi găsească o soluţie să meargă mai departe”, a arătat Emil Boc.

Ludovic Orban: „Am luat partidul pe un dezastru electoral”

În emisiunea de la B1 TV, liderul liberalilor, Ludovic Orban, a mai afirmat că la Congresul PNL din 25 septembrie nu se alege o „echipă câştigătoare”, ci preşedintele partidului.

„Eu am avut modestia să nu pun echipa câştigătoare, deşi ca preşedinte al PNL am condus echipa PNL la victorie, la câştig. Numai cine are ochelari de cal şi nu vrea să vadă lucrul respectiv nu vede evidenţa. Evidenţa este foarte clară. Am luat partidul pe un dezastru electoral în alegerile parlamentare din 2016, în care partidul a luat 20%, iar PSD-ul a luat 46,5%, având o reprezentare de aproape 48% în Parlamentul României. Partid lipsit de încredere, demoralizat, destul de fracţionat, cu foarte multe, să spun, probleme adunate în sine şi printr-un efort enorm pe care l-am depus, alături de colegii mei, totuşi am redat încrederea în victorie şi am obţinut succese electorale la care nimeni nu se aştepta”, a arătat Ludovic Orban.

El a adăugat că, în acest context, trebuie analizate cele două persoane care candidează.

Boc: „Dl. Orban să pună capăt politicii de distrugere a PNL prin noi înșine”

În acest context al atacurilor întețite, Emil Boc îi cere lui Ludovic Orban să înceteze această tactică de distrugere a PNL din interior.

„Fac un apel public la dl. Orban să pună capăt politicii de distrugere a PNL prin noi înșine. Pur și simplu în fiecare zi pierdem puncte politice, suntem pe cale să ajungem la un nivel de la care aproape va fi imposibil, pentru oricine va câștiga președinția PNL în 25 septembrie, să recupereze și să câștige alegerile din 2024. Am fost președinte de partid. Am fost candidat pentru președinția partidului în timp ce eram și premier. Niciodată n-a coborât nivelul dezbaterii și atacurilor din partid la nivelul celor care se întâmplă acum în PNL. Vă amintesc în 2011 eram președintele PDL ș dl. președinte Blaga a candidat împotriva mea, a avut loc o campanie electorală în partid, dar nici eu, nici dl. Blaga nu ne-am permite niciodată să punem partidul pe plan secundar, dimpotrivă, competiția dintre noi a fost secundară. Am câștigat, ne-am strâns mâna după alegeri și am mers mai departe. Ce se întâmplă azi în PNL e departe de orice competiție loială și corectă între colegi. Sper ca președintele Orban, dacă mai ține la acest partid, să înțeleagă că fiecare rafală zilnică de atacuri nu sunt la adresa nici a lui Boc, nici a lui Cîțu, sunt la adresa fundamentelor acestui partid”, a spus Emil Boc, luni seara, la Digi24.

Editor : Luana Pavaluca