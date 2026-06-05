Schimbare de plan la Guvern: Lista cu vilele de protocol ale demnitarilor nu va fi publică. Ce informații va transparentiza RAAPPS

RAAPPS, regia care se ocupă cu vilele de protocol ale statului, va publica informații despre locuințele disponibile, cele ocupate, prețul și suprafețele acestora, dar nu va dezvălui și demnitarii care le ocupă sau instituțiile în care lucrează. Inițial, Guvernul promitea exact contrariul: că va desecretiza beneficiarii caselor de la stat.

Guvernul a adoptat o hotărâre care obligă Regia Autonomă - „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să publice informații despre vilele de protocol. Față de promisiunea inițială, documentul adoptat vineri nu obligă RAAPPS să dezvăluie și demnitarii care beneficiază de locuințe de la stat sau instituțiile în care aceștia lucrează.

RAAPPS nu va publica numele și funcția

„Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” publică semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an, şi menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea regiei, cuprinzând următoarele informații:

1. În cazul imobilelor utilizate de persoane juridice se precizează:

denumirea persoanei juridice;

adresa imobilului;

suprafața imobilului - construcție și teren;

tipul contractului încheiat: închiriere, folosință gratuită, prestări de servicii, asociere;

modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă;

data începerii și data încetării contractului;

prețul contractului, dacă este cazul”, se arată în documentul adoptat de Guvern.

Modificările apar, însă, la persoanele fizice. Dacă pentru persoanele juridice Guvernul se angajează să publice și numele beneficiarilor, în cazul persoanelor fizice RAAPPS va preciza doar adresa imobilului, suprafața, modalitatea de atribuire, durata contractului și prețul.

Cu alte cuvinte, în acest caz RAAPPS nu va specifica nici numele și nici funcția beneficiarului.

„A fost o rezistență foarte mare”

„S-au schimbat dintr-odată opiniile instituțiilor avizatoare. Au apărut tot felul de idei, cum că ar fi vulnerabilizată siguranța națională. A fost o rezistență foarte mare”, au explicat surse din Guvern pentru Digi24.ro.

Transparența nu se aplică nici pentru instituțiile de forță

Pe lângă demnitari, pe lista excepțiilor se înscriu și instituțiile de forță. Astfel, documentul mai prevede că RAPPS nu va publica informații despre imobilele de care beneficiază instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, cât și persoanele din cadrul acestor institutții:

„Sunt exceptate de la prevederile alin.(1) imobilele proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea regiei și puse la dispoziție /închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecția acestor instituții.”

Se va publica lista mașinilor de protocol

Pe lângă unele informații despre locuințele deținute de stat, RAAPPS va fi obligată să publice și lista mijloacelor de transport pe care le deține, nu și beneficiarii:

„Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” publică trimestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 martie, 10 iunie, 10 septembrie și 10 decembrie ale fiecărui an, şi menține publicată timp de 3 luni lista mijloacelor de transport pe care le deține, care cuprinde: marca, modelul și anul de fabricație ale mijlocului de transport.”

De asemenea, vor fi publicate și situațiile lucrărilor cu reparațiile imobilelor, dar fără menționarea adreselor.

Promisiunea inițială a Guvernului

Guvernul a promis publicarea detaliată a beneficiarilor. În cazul persoanelor fizice care ocupă imobile RAAPPS, proiectul inițial prevedea publicarea următoarelor informații:

categoria funcției beneficiarului: demnitar, înalt funcționar public, funcționar

public, personal cu statut special, personal contractual, altă categorie, fără a se menționa

titulatura explicită a funcției;

public, personal cu statut special, personal contractual, altă categorie, fără a se menționa titulatura explicită a funcției; categoria instituției în care își desfășoară activitatea: birou parlamentar,

minister, agenție, autoritate, oficiu, consiliu, institut, secretariat de stat, directorat,

departament, altă categorie, fără a se menționa denumirea explicită a instituției;





Editor : A.G.