Video Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S. va depune o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul Bolojan

Ema Stoica Data publicării:
ninel peia

Schimbare de tactică în tabăra Opoziției. Un ales intrat în Parlament pe listele S.O. S România și cu susținerea AUR a anunțat că va depune moțiune de cenzură pentru  da jos Guvernul Bolojan. Demersul vizează exclusiv scoterea USR de la guvernare și demiterea premierului Ilie Bolojan. Inițiatorul moțiunii, senatorul Ninel Peia, a declarat că negociază inclusiv cu parlamentari din partidele de la putere să îi susțină demersul.

Ninel Peia, care a intrat în Parlament pe listele S.O.S România, susține că are semnături inclusiv de la AUR. Din informațiile Digi24, acești parlamentari conduși de George Simion susțin demersul lui Ninel Peia. Moțiunea ar urma să se numeacă „România nu este de vânzare. Un guvern fără USR”.

„În acest moment, am depășit numărul de semnături necesare. Dar, începând de ieri și azi-noapte foarte mult, am avut negocieri punctuale cu parlamentarii PNL, PSD și de la minorități și deja vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare, indiferent ce vor stabili partidele și conducerile lor, pentru ca această moțiune să treacă", a anunțat Ninel Peia la Realitatea TV, potrivit Ziare.com.

Principalele critici îi sunt adresate lui Ilie Bolojan, dar și USR.  Inițiatorul spune că ar trebui să plece de la putere atât partidul condus de Dominic Fritz, cât și premierul. Ceea ce înseamnă că în perioada următoare, ținând cont și de alegerile care vor avea loc, ar putea să fie schimbări de tabere inclusiv în partidele de la Putere. În contextul în care, inițiatorul moțiunii se bazează pe voturi venite de la PNL, cât și de la PSD. Potrivit matematicii parlamentare este nevoie de 233 de voturi pentru a trece moțiunea, din 465. Din informațiile Digi24, moțiunea va fi depusă pe 5 decembrie, iar după alegerile locale ar urma să fie dezbătută și votată în Parlament.

Editor : Andreea Rubica

