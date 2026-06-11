Schimbare pe lista lui Tomac. Cine va fi propus să preia Ministerul Finanțelor (surse)

A apărut un nou nume pe lista de miniștri a lui Eugen Tomac: Ionuț Simion, propus la Ministerul Finanțelor. Deși lista fusese definitivată miercuri seară pentru a fi trimisă către partidele politice, joi dimineață Bogdan Glăvan, vehiculat pentru portofoliul de la Finanțe, a fost înlocuit.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, Ionuț Simion va fi propus de Eugen Tomac la Ministerul Finanțelor. Inițial, în cărți fusese economistul Bogdan Glăvan.

Glăvan a anunțat joi dimineață că demisionează din Forța Dreptei. „Am decis acest lucru deoarece nu împărtășesc ideea că ce se întâmplă acum în România depășește limitele democrației. Eu cred că ne aflăm în cadrul democrației.

Președintele face o desemnare de prim-ministru. Poate desemna pe cine vrea, chiar pe cineva din afara Parlamentului”, a scris acesta pe Facebook.

Numele lui Ionuț Simion s-a aflat și pe lista pe care Ilie Bolojan le-a prezentat-o liberalilor în ședința de joi dimineață, unde au discutat dacă vor susține sau nu viitorul Cabinet.

Cine este Ionuț Simion

Ionuț Simion a fost președintele AmCham (Camera de Comerț Americană) din 2019 până în 2023. În prezent, potrivit CV-ului său, este partener PwC România, iar în trecut a fost și manager al companiei.

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Editor : A.G.