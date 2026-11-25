Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect al PSD care modifică legea 161/2003, prin care sunt abrogate unele situații de incompatibilitate aplicabile consilierilor locali și județeni, dar sunt revizuite și prevederile privind activitatea funcționarilor publici în organizații internaționale.

Proiectul de lege, inițiat de către deputații PSD Silvia Mihalcea și Ciprian Șerban și votat în procedură de urgență, prevede modificarea unor dispoziții referitoare la incompatibilitățile aplicabile consilierilor locali și județeni, dar și la activitatea funcționarilor publici în cadrul organizațiilor internaționale, inclusiv în cazul suspendării raportului de serviciu.

Potrivit inițiativei legislative, funcția de consilier local sau județean rămâne incompatibilă cu mai multe funcții și calități, printre care:

cea de consilier personal al primarului sau al viceprimarului din unitatea administrativ-teritorială în care consilierul local își exercită mandatul. În cazul consilierilor județeni, incompatibilitatea vizează funcția de consilier personal al președintelui sau al vicepreședintelui consiliului județean în care își desfășoară activitatea;

funcția de administrator public al unității administrativ-teritoriale în care își exercită mandatul consilierul local, respectiv cea de administrator public al județului, în cazul consilierului județean.

Modificările propuse vizează alineatele i) și j) ale articolului 88 din Legea nr. 161/2003.

Varianta modificată și adoptată de către deputați prevede că:

„i) calitatea de consilier personal al primarului sau al viceprimarului unității administrativ-teritoriale în care își exercită mandatul, în cazul consilierului local, respectiv calitatea de consilier personal al președintelui sau al vicepreședintelui consiliului județean în care își exercită mandatul, în cazul consilierului

județean;

j) funcția de administrator public al unității administrativ-teritoriale în care își exercită mandatul, în cazul consilierului local, respectiv funcția de administrator public al județului în care își exercită mandatul, în cazul consilierului județean;”

În forma de actuală a legii cele două alineate ale articolului 88 prevăd că „funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități:

i) calitatea de consilier personal al primarului, în cazul consilierului local, respectiv calitatea de consilier personal al președintelui sau vicepreședintelui consiliului județean, în cazul consilierului județean;

j) funcția de administrator public al unității administrativ-teritoriale”.

Propunerea legislativă a fost respinsă anterior de Senat, iar Camera Deputaților a dat votul decizional în acest caz.

Editor : A.P.