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Schița Guvernului Mureșan. Cum și-au împărțit PNL, USR și UDMR ministerele, după ședința liderilor (surse)

Andreea Ghiorghe Data publicării:
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Foto: Facebook
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Din articol
Câte un vicepremier pentru fiecare partid Ce ministere primește PNL USR: cinci ministere în loc de șase Cele trei portofolii ale UDMR Justiția, lăsată unui independent Problema majorității: de unde ia Mureșan voturile

După discuția de joi pe care au avut-o Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, alături de premierul desemnat, cele trei partide și-au împărțit ministerele: PNL primește 7 portofolii, USR 5, iar UDMR 3. La Ministerul Justiției ar urma să fie propus un independent.

Pe lista Cabinetului Mureșan revin politicieni care au mai trecut pe la Palatul Victoria: Raluca Turcan la Ministerul Muncii, Cătălin Drulă la Transporturi. Liderii PNL, USR și UDMR au stabilit ca fiecare partid să își păstreze ministerele pe care le deține în prezent și să împartă doar portofoliile rămase vacante după plecarea PSD din Guvern.

Câte un vicepremier pentru fiecare partid

În formula agreată de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, PNL îl va propune pe Mircea Abrudean pentru postul de vicepremier, USR pe Radu Miruță, în timp ce UDMR va merge mai departe pentru această funcție cu Tánczos Barna. Astfel, Cabinetul Mureșan va avea trei vicepremieri, față de cinci, câți sunt în prezent, iar fiecare formațiune va avea câte un reprezentant la vârful Executivului.

Ce ministere primește PNL

PNL preia trei ministere pe care le-a ocupat PSD în fostul Executiv, adunând în total șapte portofolii.

Ministerul de Interne ar reveni lui Mircea Abrudean, care va cumula astfel funcția de vicepremier cu cea de ministru. La Sănătate este propusă Oana Gheorghiu, în timp ce Raluca Turcan ar urma să preia Ministerul Muncii.

Pentru Ministerul Fondurilor Europene, PNL îl va propune pe Dragoș Pîslaru, iar la Ministerul Energiei ar urma să fie nominalizat Sebastian Burduja.

La Ministerul Finanțelor va fi păstrat Alexandru Nazare, în timp ce pentru Ministerul Educației ar fi propus tot Mihai Dimian.

USR: cinci ministere în loc de șase

USR ar urma să aibă cinci ministere și funcția de secretar general al Guvernului. Formațiunea ceruse inițial șase portofolii, însă, în urma negocierilor, numărul acestora a fost redus la cinci. Partidul lui Dominic Fritz primește, astfel, un singur portofoliu condus până nu demult de PSD - ministerul Transporturilor.

Radu Miruță ar urma să rămână la Ministerul Apărării și va ocupa, în același timp, una dintre cele trei funcții de vicepremier. Oana Țoiu își va păstra portofoliul de la Externe, iar Irineu Darău este propus în continuare pentru Ministerul Economiei.

La Ministerul Mediului va rămâne Diana Buzoianu, în timp ce la Transporturi este propus Cătălin Drulă.

Cele trei portofolii ale UDMR

UDMR va primi trei ministere în viitorul Cabinet Mureșan: Dezvoltarea, Cultura și Agricultura.

La Ministerul Dezvoltării rămâne propus actualul ministru, Cseke Attila. Pentru Agricultură a fost stabilit numele lui Tánczos Barna, care conduce și în prezent, interimar, ministerul.

Justiția, lăsată unui independent

În urma negocierilor, liderii celor trei partide au decis ca Ministerul Justiției să revină unui independent.

Numele persoanei care ar urma să preia portofoliul urmează să fie stabilit după ședințele interne pe care PNL, USR și UDMR le vor avea pe parcursul zilei.

Problema majorității: de unde ia Mureșan voturile

În acest moment, PNL, USR și UDMR nu adună voturile necesare pentru a trece de Parlament Cabinetul Mureșan. Cele trei partide au 171 de voturi din cele 233 necesare.

Balanța poate fi înclinată doar de voturi de la PSD sau AUR. Siegfried Mureșan a exclus deja discuții cu partidul lui George Simion, iar liderul AUR a anunțat oricum că nu va vota viitorul Guvern.

Și cu social-democrații par să se fi rupt punțile de dialog. După atacurile pe care Siegfried Mureșan le-a avut public la adresa PSD în ultima perioadă, Sorin Grindeanu l-a invitat la sediul partidului pentru a negocia, pe modelul urmat de Eugen Tomac. Liberalul, însă, nu s-a prezentat, astfel că liderul PSD i-a transmis public că ar trebui să se retragă.

La începutul săptămânii viitoare, premierul desemnat se va prezenta în Parlament pentru a vedea dacă reușeste să obțină votul de încredere.

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