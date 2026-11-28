Deputatul Marius Budăi afirmă că PSD va trebui să relanseze economia, pentru a putea „corecta treptat ceea ce a fost greşit, inclusiv nedreptăţile create prin măsurile promovate de domnul Bolojan”, iar odată ce veniturile bugetare vor creşte, se vor putea asigura şi pensii sau salarii mai mari.

Într-o postare făcută sâmbătă pe contul său de Facebook şi adresată „colegilor” de la PNL şi USR, Marius Budăi arată că pensiile nu sunt „pomeni electorale”, ci „drepturi câştigate printr-o viaţă de muncă”.

„Îi aud tot mai des pe colegii de la PNL şi USR vorbind despre 'pomeni electorale' atunci când vine vorba despre pensii sau despre măsuri prin care statul încearcă să le facă viaţa puţin mai uşoară oamenilor. Vreau să le spun foarte clar: pensiile nu sunt pomeni şi nu sunt privilegii! Sunt drepturi câştigate prin zeci de ani de muncă, de contribuţii şi de sacrificii”, a scris Budăi.

El transmite PNL şi USR că „statul nu există doar pentru a încasa taxe, a face calcule şi a le explica oamenilor de ce nu se poate”.

„Statul are şi obligaţia de a le oferi siguranţă, de a-i proteja pe cei vulnerabili şi de a le respecta drepturile. Noi, PSD, ştim că sunt seniori care abia îşi acoperă cheltuielile de la o lună la alta, familii care fac eforturi uriaşe pentru a-şi creşte copiii, mame care au nevoie de sprijin, salariaţi care muncesc cinstit, dar cărora veniturile nu le mai ajung. Ştim că sunt oameni care nu cer privilegii, ci doar şansa la o viaţă decentă”, arată deputatul.

Social-democratul mai afirmă că nu pot fi reparate „toate nedreptăţile peste noapte”.

„Dar nici nu vom accepta ca ele să devină o normalitate. Vom corecta treptat ceea ce a fost greşit, inclusiv nedreptăţile create prin măsurile promovate de domnul Bolojan. Iar pentru asta trebuie să facem un lucru esenţial: să relansăm economia. Să susţinem investiţiile, să protejăm locurile de muncă, să încurajăm producţia şi să creăm mai multă valoare în România. Pentru că numai o economie care creşte poate asigura venituri bugetare mai mari şi resurse pentru pensii, salarii, sănătate, educaţie şi protecţie socială”, se mai arată în postarea deputatului.

Marius Budăi a mai transmis că PSD nu se va opri din a susţine măsurile considerate importante, indiferent de „eticheta politică” pusă acestora de PNL sau USR.

Editor : Sebastian Eduard