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Scumpirea carburanților. Parlamentul discută prelungirea plafonării, dar ar putea fi prea târziu să se mai aplice de la 1 iulie

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Carburanți
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: JEFF PACHOUD / AFP / Profimedia
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Din articol
Plafonarea ar putea fi votată în ultima zi înainte de vacanța aleșilor Experții spun că plafonarea nu mai e necesară

Scumpirea carburanților a ajuns pe masa Parlamentului în ultimul moment. Plafonarea actuală expiră marți, iar Guvernul interimar nu o mai poate prelungi. PSD a propus să fie extinsă măsura cu încă 3 luni, însă nu este clar dacă proiectul va fi votat înainte ca aleșii să intre în vacanță. Chiar și în acest caz, prețurile la pompă ar putea crește temporar, deoarece legea nu ar avea timp să intre în vigoare de la 1 iulie. 

Fostul ministru Bogdan Ivan a anunțat că social-democrații au depus un amendament care prevede prelungirea măsurilor de plafonare cu încă trei luni.

„Fac apel la toate partidele să vină să susțină acest proiect. Este vorba despre exact același proiect de lege ca până acum și care prevede limitarea exporturilor, limitarea adaosului comercial pentru companii, supraimpozitarea companiilor care au venituri suplimentare în această perioadă și plafonarea accizei la litrul de motorină standard cu 36 de bani”, a declarat acesta luni, la Parlament.

Întrebat de ce nu au depus proiectul mai devreme, astfel încât să fie timp pentru adoptare, Bogdan Ivan a transmis: „Am sperat la un eventual guvern cu puteri depline care să facă acest demers”. 

Plafonarea ar putea fi votată în ultima zi înainte de vacanța aleșilor

Măsura ar urma să fie discutată astăzi și mâine dimineață în comisiile de specialitate, iar mai apoi, tot marți, în plen. Chiar dacă va fi adoptată, legea ar putea să intre în vigoare cu întârziere, adică să nu prelungească plafonarea de la 1 iulie, având în vedere că este nevoie de timp pentru promulgare și, ulterior, publicarea în Monitorul Oficial. 

„Chiar dacă va fi adoptată legea, tot se depășește termenul de 30 iunie ca să existe continuitate”, a explicat un parlamentar din comisiile de specialitate.

Mai există și problema majorității parlamentare, întrucât social-democrații nu au voturile necesare pentru a trece singuri proiectul nici de comisii și nici de plen. 

Experții spun că plafonarea nu mai e necesară

Întrebată dacă actuala schemă ar trebui prelungită, Eugenia Gusilov, expert în energie, a spus că măsura și-a atins scopul și nu mai este necesară.

„Eu consider că, în momentul de față, nu este nevoie de prelungire a acelei scheme, care a fost o măsură, să spun, pe termen scurt, dată de situația de urgență în care am intrat cu toții în martie-aprilie. Ori, în momentul de față, nu mai suntem în această situație și, ca soluție pe termen mediu, nu mai este necesară. Pentru că piața deja s-a reglat și a dat dovadă de flexibilitate”, a afirmat aceasta la Digi24, precizând că evoluțiile de pe piețele internaționale indică, de fapt, o tendință de ieftinire a carburanților. 

Citește și:De la 1 iulie expiră măsurile de sprijin pentru carburanți. Expert: „Soluția este să se umble la taxe, nu să fie prelungită schema”

Editor : A.G.

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