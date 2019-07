Se ascute lupta pentru prezidenţiale. Cine joacă în Game of Thrones de Cotroceni

Bătălia pentru Palatul Cotroceni a intrat în faza nominalizării candidaţilor. Partidele politice trebuie să decidă până pe 11 august pe cine aruncă în lupta prezidenţială, pentru că din acel moment începe campania de strângere de semnături. Sunt mai mulţi politicieni care şi-au anunţat intenţia, însă, până acum, doar PNL are un candidat desemnat.

Anunţul pe care l-a făcut preşedintele PSD, Vioirca Dăncilă, a luat prin suprindere partidul. Deşi în urmă cu câteva săptămâni, Dăncilă spunea că nu vrea să candideze la prezidenţiale, acum nu exclude această posibilitate, „dacă partidul o cere”. În acelaşi timp, preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu insistă pentru o candidatură comună PSD-ALDE, însă sunt şanse mici ca acesta să fie candidatul alianţei, spun surse politice. În schimb, ALDE ar putea să se reorienteze către Pro România, după discuţiile purtate în ultima vreme între Tăriceanu şi Victor Ponta. Dacă PNL are stabilit prezidenţiabilul încă de anul trecut, când preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va candida pentru al doilea mandat, cei din Alianţa 2020 USR PLUS, vor decide în săptămânile următoare cine va intra în competiţia prezidenţială. Cele mai mare şanse le are Dan Barna, preşedintele USR, spun surse din cele două partide, însă totul depinde de ultimele negocieri.

Cine va fi candidatul PSD

În PSD sunt măsuraţi mai mulţi posibili candidaţi la prezidenţiale. Printre ei Eugen Teodorovici, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu, Ecaterina Andronescu, Mihai Fifor, un candiat independent şi varianta candidaturii comune în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu. Deşi nu este măsurată în intenţia de vot pentru prezidenţiale, Viorica Dăncilă este inclusă în sondajul în care sunt măsuraţi liderii partidelor politice. Sondajele vor fi gata la finalul lunii, iar candidatul partidului va fi desemnat într-un Congres care a fost programat pe data de 3 august. În partid se vorbeşte despre varianta Eugen Teodorovici care ar avea cele mai mari şanse să fie nominalizat, însă Viorica Dăncilă a anunţat joi că nu exclude o candiatură la prezindenţiale.

„Dacă partidul îmi va cere să candidez la prezidențiale, voi accepta ce spune partidul. Dacă nu există o altă opțiune care să ne ducă în turul 2 și să câștigăm, nu voi da înapoi. Nu vreau să dau impresia că sunt un om laș.” a spus Viorica Dăncilă. Preşedintele PSD a precizat însă că ar prefera ca partidul să aibă un candidat pe care ea să îl susţină „ca premier şi preşedinte de partid”. Mai multe surse din PSD spun că Dăncilă l-ar prefera pe Eugen Teodorovici. Totuşi, anunţul premierului i-a luat prin surprindere pe liderii partidului, mai ales că Viorica Dăncilă ar fi spus şi în şedinţele PSD că nu îşi doreşte să candideze. „Mă aştept la orice”, a spus unul din liderii importanţi din PSD, pentru Digi24.ro. Viorica Dăncilă trebuie însă să se decidă destul de repede. După Congres, partidul trebuie să strângă semnăturile pentru candidatul la prezidenţiale. Sunt şi alţi lideri care văd încă posibilă o candidatură comună. „Este doar o ipoteză enunţată (candidatura Vioricăi Dăncilă nr). Eu cred că avem datoria să vedem dacă nu putem să constituim o alianţă care să ne dea o şansă mai mare.” a declarat liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, la Digi24.

De menţionat că din sondajele PSD lipseşte Gabriela Firea, care până recent, în toate cercetările partidului era creditată cu prima şansă dintre potenţialii candidaţi PSD. Este posibil ca până la Congres să existe presiuni din partea partidului pentru o candidatură a Gabrielei Firea. De altfel, primarul Capitalei a spus, joi, că îşi va anunţa săptămâna viitoare intenţiile politice şi nu a exclus o eventuală candidatură.

Lăsat pe dinafară de PSD, Tăriceanu se reorientează spre Ponta

Călin Popescu Tăriceanu pare să se reorienteze politic după ce a primit semnale din PSD că nu va fi candidatul alianţei. După şedinţa ALDE, Tăriceanu a anunţat că cele mai mari şanse pentru a intra în turul al doilea le-ar avea un candidat comun PSD-ALDE-Pro România. Însă, cum PSD vrea un candiat propriu la prezidenţiale, în ecuaţie mai rămân doar ALDE şi Pro România. Călin Popescu Tăriceanu speră să rupă din voturile PSD prin intermediul lui Victor Ponta, mai ales că sondajele comandate de cei din ALDE arată că ar avea o favorabilitate mare în rândul electoratului social democrat. Deja au avut loc primele runde de discuţii între Tăriceanu şi Ponta. „Cu domnul Ponta am mai discutat, o să mai discut şi după 19 iulie, când revine în ţară. Coaliţia de centru-stânga ar fi soluţia cea mai bună, dar acest lucru trebuie agreat nu doar între mine şi domnul Ponta, trebuie agreat şi de PSD”, a spus preşedintele ALDE. Cu toate aceste, Tăriceanu s-ar putea lovi de refuzul unor lideri din Pro România. Surse din partidul lui Victor Ponta au respins categoric varianta acestei candidaturi. Pe de altă parte, Călin Popescu Tăricenu se pregăteşte şi pentru o candidatură doar din parte ALDE. Tăriceanu a stabilit deja şi cine va fi coordonatorul campaniei electorale - mâna sa dreaptă, Daniel Chiţoiu. Iar cei din Pro România ar putea avea propriul candidat. În partid sunt vehiculate două nume: Sorin Câmpeanu sau Corina Creţu. În cazul în care în cursa pentru Cotroceni ar intra Gabriela Firea, aceasta ar pute fi susţinută şi de Pro România, susţin surse din partid.

Alianţa USR-PLUS, candidatură în tandem preşedinte-premier

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că la Congresul USR de pe 13 iulie, partidul va decide nominalizarea lui Dan Barna pentru alegerile prezidenţiale. „Din august ne apucăm să strângem semnături pentru Dan Barna. Dacă facem o campanie bună, avem şanse să intrăm în turul 2 cu Klaus Iohannis.”, a declarat un lider USR pentru Digi24.ro. În negocierile cu cei de la PLUS, se merge pe varianta unui tandem, preşedinte-premier. Dacă Dan Barna va fi propunerea de prezidenţiabil, Dacian Cioloş va fi propunerea de premier, după alegerile parlamentare din 2020.

Klaus Iohannis, planuri de campanie cu PNL

În privinţa preşedintelui Klaus Iohannis, acesta a discutat şi la ultima întâlnire cu liderii PNL despre alegerile prezidenţiale. Discuţiile au cuprins campania de strângere de semnături, în care preşedintele s-ar putea implica activ, dar şi desemnarea şefului de campanie. Tema de campanie a lui Klaus Iohannis va fi lupta împotriva corupţiei, referendumul pentru modificarea constituţiei, care şi-ar dori să fie organizat simultan cu alegerile şi proasta guvernare a celor din PSD-ALDE. Preşedintele este creditat în toate sondajele cu prima şansă. Astfel, este singurul candidat care, până acum, intră fără probleme în turul al doilea.

În competiţia prezidenţială este posibil să mai vedem candidaţi precum Liviu Pleşoianu, care ar putea candida independent, Kelemen Hunor (UDMR), Eugen Tomac (PMP) sau Ramona Ioana Bruynseels (PPUSL). De asmenea, deja au anunţat că vor să candideze primarul din Voluntari, Florin Pandele, fostul deputat Ninel Peia şi directorul Circului Metropolitan Bucureşti, Bogdan Stanoevici.