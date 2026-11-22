Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a spus la Digi24 că temerile președintelui Nicușor Dan față de rezultatul alegerilor din 2028 sunt legate de faptul că „România e guvernată prost”. Pe de altă parte, întrebat dacă AUR se teme de Nicușor Dan, Dungaciu a susținut că se așteaptă la „presiuni, nu toate politice”.

„Tate temerile și fricile vin, în România, pentru că România arată prost. România e guvernată prost, România nu oferă o perspectivă. Oamenii sunt nemulțumiți din varii motive, inclusiv de prestația președintelui, care, de la faptul că promite un raport despre o mare invazie sau infiltrare a Federației Ruse și nu îl mai pune pe masă, până la declarațiile pe care le face, în care ceartă jumătate din electoratul României, eu cred că nu se comportă, probabil, cum oamenii și-au dorit să se comporte.

Prin urmare, dacă există o asemenea situație în România, depinde în cea mai mare măsură de instituțiile statului, inclusiv de președinție”, a spus Dungaciu.

„Cred că domnul președinte, atunci când își exprimă nemulțumirea sau temerile, ar trebui pentru prima dată să deschidă un dialog, în așa fel încât discuția despre prezentul și viitorul României să se facă nu doar cu cei care gândesc precum Nicușor Dan, ci cu cei care nu gândesc precum Nicușor Dan, pentru că asta înseamnă dialog și discuție adevărată.

Să te așezi în fața Cotroceniului și să începi să ataci un partid două ore la rând doar pentru că nu-ți place el sau electoratul lui, asta nu este soluția pentru România, repet, în perspectiva anului care vine.

Dacă există înțelepciune, trebuie să discutăm. Dacă nu, evident că crizele vor fi mult mai mari decât simple crize socioeconomice, care oricum vor fi majore”, a continuat el.

Întrebat dacă AUR se teme de președintele Nicușor Dan, Dungaciu a spus: „Dacă președintele ar fi președinte în limitele Constituției și în limitele legislației, evident că nu. Și dacă jocul politic s-ar desfășura așa cum trebuie să se întâmple într-o democrație, evident că nimeni nu are motive să se teamă de nimeni. Sentimentul pe care îl avem este că în următoarele zile această teamă a președintelui poate să se exprime în ceva. Și acel ceva nu va fi doar politic. Vor fi, mă rog, diverse presiuni de un tip sau de altul, repet, nu toate politice. Ne așteptăm la ele, mai ales că toată formula care s-a încercat împotriva AUR de a-l sparge, de a-l diviza, de a crea facțiuni, aripioare și mai știu eu ce altceva nu a avut niciun soi de izbândă”.

„Ne așteptăm la niște lucruri pe care poate că o să le vedem concret în următoarele săptămâni, dar dați-mi voie să nu anticipez. Însă ne așteptăm la niște lucruri pe care președinția să le facă, pentru că lipsa de idei și de viziune a instituției prezidențiale este în acest moment atât de profundă, încât nu cred că au foarte multă originalitate.

Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat și în Polonia, după discuția pe care am avut-o cu colegii de acolo cred că presiunea politică nu are legătură doar cu ce se întâmplă la București. Sentimentul este că vom avea o presiune politică de la Bruxelles fără precedent, tocmai că există o anumită teamă pe care, de fapt, domnul Nicușor Dan doar a exprimat-o, ca un ecou a ceea ce se întâmplă la Bruxelles.

Este o teamă, apropo de lungul an 2027, în primul rând la Bruxelles. Și domnul Nicușor Dan a exprimat această teamă, a văzut ce poate face Comisia, o presiune care se poate face într-o țară ca Polonia care are o putere de lovire și de prezență mult mai consistentă decât România.

Dungaciu a spus că AUR pregătește o moțiune de cenzură, inclusiv pentru a clarifica apele în Parlament”.

„Tot auzim că unii inventează tot felul de axe PSD–AUR versus PNL–USR. Astea sunt naivități. În primul rând, PNL-ul a votat acest guvern, nu noi.

Și testul mare pentru opoziție va fi în ce măsură se realizează unor moțiuni de cenzură care să arate foarte limpede că nu există, n-a fost, nu este și nu va fi nicio înțelegere între AUR și PSD. Tot ce va face AUR în Parlament va fi în avantajul lui ca partid, în avantajul electoral al partidului, adică al alegătorilor și în avantajul României. Astea vor fi criteriile.

„Suntem gata să depunem moțiune de cenzură împotriva unui guvern care este până la urmă improvizat, ținând seama de susținerea pe care o are în Parlament. Da, am vorbit despre o moțiune de cenzură, dacă e cazul, pentru, mă rog, proiectul ăsta absolut halucinant de reformă administrativ-teritorială în România, care înaintează vertiginos, înțeleg că s-au făcut deja două comisii și comitete și va debuta fulgerător. Deci dacă se merge pe această formă evident că vom depune moțiune de cenzură”, a spus Dungaciu,

„Suntem pregătiți cu toate instrumentele, moțiune simplă sau moțiune de cenzură, pentru că vor fi nenumărate prilejuri. Testul nu va fi al nostru. Testul va fi al opoziției și în special al Partidului Național Liberal care, dincolo de retorica asta a opoziției, deocamdată n-a făcut niciun lucru concret prin care să demonstreze că este un partid de opoziție. Ăsta va fi testul și pentru opoziție și pentru putere”, a mai spus Dungaciu.

Editor : M.B.