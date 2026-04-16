Se teme Nicușor Dan de suspendare? Cum răspunde la această întrebare și ce spune despre un posibil al doilea mandat

Nicușor Dan a spus, joi, că nu se teme de o suspendare din funcție, pentru că nu a încălcat Constituția. „Nu cred că se pune problema. E o chestiune neserioasă", a afirmat președintele României.

Întrebat la Europa FM dacă se teme de suspendare, Nicușor Dan a răspuns ferm: „Deloc!”

„O suspendare sau o revocare înseamnă o sancțiune pentru un președinte care a încălcat Constituția. Nu cred ca se pune problema ca eu să fi încălcat Constituția. Eu cred ca este o chestiune neserioasă, nu voi încălca Constituția”, a afirmat președintele.

„Bineînţeles că aşa, de principiu, îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înţeles la primărie ce înseamnă să construieşti, dar obsesia, că am văzut asta în spaţiul public, că tot ce fac eu în momentul ăsta este pentru a avea un al doilea mandat, asta nu e nicidecum adevărat”, a spus preşedintele Nicuşor Dan la Europa FM. El a precizat că înţelege responsabilitatea pe care poziţia i-o dă.

„Trăim o perioadă complicată şi intern şi extern, şi prioritatea mea este ca, prin acest mandat , să fac cât mai bine României, şi după aceea mai vedem”, a adăugat şeful statului.

Despre scenariul în care debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria îl va determina să facă un nou proiect politic şi ulterior să devină marele său rival la alegerile din 2030, preşedintele a spus:”Nu este preocuparea mea în momentul acesta alegerile din 2030”.

„Mai vedem prin 2029 ce se întâmplă în România şi toate celelalte”, a afirmat el.

