Sebastian Burduja denunță criza politică: Ce s-a întâmplat în ultimele zile e sabotaj la adresa sectorului energetic și a investițiilor

Data publicării:
Sebastian Burduja
Foto: Sebastian Burduja / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este un act practic de sabotaj la adresa sectorului energetic şi a investiţiilor de miliarde din energie, iar dacă facturile românilor nu vor scădea peste nişte ani va fi din cauza celor care au răsturnat masa fără motive, a declarat, miercuri, consilierul premierului României, Sebastian Burduja, citat de Agerpres.

Avem un elefant în cameră şi vreau să raportez prima dată ce se întâmplă cu Guvernul, ce se întâmplă cu România în perioada imediat următoare. Nu e un eveniment politic şi nu am să fac neapărat observaţii politice. Îl abordez pentru că atât cât am fost ministru al Energiei, dar şi după, am constatat un lucru pe care dumneavoastră îl simţiţi în fiecare zi: dacă nu ai predictibilitate, dacă nu ai reguli clare, dacă nu ai stabilitate nu vei avea investiţii în energie, pentru că ele se fac pe un orizont lung de timp - o investiţie mare de bani, de încredere până la urmă dinspre investitori înspre statul român. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este un act practic de sabotaj la adresa sectorului energetic şi al investiţiilor de miliarde din energie. Dacă nu reglăm aceste lucruri şi cei care le-au cauzat trebuie să le regleze, nu altcineva, atunci vom avea pe conştiinţă mulţi ani de acum înainte stricarea unor lucruri pe care le-am început împreună, a spus Burduja, în cadrul celei de-a cincea ediţii a Solar Energy Bucharest Summit.

În opinia oficialului guvernamental, efectele din piaţă se văd, iar facturile românilor, dacă nu vor scădea peste nişte ani în aceste proiecte care se vor fi finalizat, va fi din cauza celor care au răsturnat masa fără motive.

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România - PATRES şi Creative Communications organizează, în perioada 22-23 aprilie, la Palatul Parlamentului, cea de-a cincea ediţie a Solar Energy Bucharest Summit.

Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar partidul va depune moțiune de cenzură (surse)

