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Sebastian Burduja, despre desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „România are nevoie exact de asta”. Ce spune despre votul PNL

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 9 OCT 2024
Sebastian Burduja. Foto: Inquam Photos/George Călin
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Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Luca Niculescu, a patra persoană desemnată de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, are experiența necesară pentru a apropia poziții politice diferite. Acesta l-a descris drept „un profesionist desăvârșit”, dar a precizat că PNL va decide dacă votează viitorul guvern numai după ce va vedea programul de guvernare și echipa propusă.

„Luca Niculescu a spus că nu promite miracole, ci seriozitate în folosirea banului public. Îl cred, pentru că l-am văzut la lucru. L-am văzut atât ca ambasador, cât și în două guverne. L-am văzut în ședințe, în negocieri, în dosarul aderării României la OCDE, unde a dus greul ani de zile, fără zgomot și cu rezultate. Și-a câștigat respectul în ani, nu doar acasă, ci mai ales în fața partenerilor externi, Pot spune un lucru simplu despre el, dincolo de politică: e un profesionist desăvârșit. Ascultă înainte să vorbească, nu pretinde că le știe pe toate. Își face temele, ține la cuvântul dat. În diplomație, meseria lui a fost să apropie poziții care păreau ireconciliabile și a reușit, nu o dată. România de azi are nevoie exact de asta”, a scris Burduja.

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În privința susținerii viitorului Cabinet, acesta a precizat că PNL nu a luat încă o decizie. Votul liberalilor va depinde de programul de guvernare și de lista miniștrilor pe care le va prezenta Luca Niculescu.

„Dacă Partidul Național Liberal va vota sau nu acest guvern vom decide, așa cum e firesc, după ce vedem programul de guvernare și echipa propusă. Nu vom face compromisuri care compromit. Nu vom uita cine a generat această criză, dar nici nu vom fugi de responsabilitatea rezolvării problemelor oamenilor. Pe Luca Niculescu îl respect și îi doresc să reușească. Dacă reușește el, câștigă România. Și mai cred că asta e normalitatea pe care trebuie să o redescoperim în arena publică românească: să recunoaștem și să promovăm profesioniști, să îi expunem pe impostori și să facem ceea ce trebuie. Doar așa ne vom face bine”, și-a încheiat Burduja mesajul.

Luca Niculescu este a patra persoană desemnată de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai.

Diplomatul nu este afiliat politic și a coordonat, din septembrie 2022, negocierile pentru aderarea României la OCDE. Între 2016 și 2022 a fost ambasadorul României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Anterior carierei diplomatice, Luca Niculescu a lucrat peste două decenii ca jurnalist.

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Editor : A.D.

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