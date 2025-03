Sebastian Burduja: Nu trebuie să avem abordări de tip sentință sau judecată definitivă asupra administrației Trump

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, întrebat despre poziția adoptată de administrația Trump față de Europa, că „parteneriatele strategice Uniunea Europeană - SUA şi România - SUA vor continua”, precizând că nu trebuie să avem abordări de tip judecată definitivă asupra politicii președintelui american.

Întrebat într-o conferinţă de presă ce părere are despre politica dusă de preşedintele american Donald Trump în ultimele două săptămâni, Burduja a răspuns: „Cred că sunt poze de etapă”.

„Cunosc America, am stat acolo 12 ani. De asemenea, cred că am o imagine destul de bună asupra administraţiei Trump - modul de negociere, modul de prezentare, stilul de lucru - şi nu cred că trebuie să avem abordări de tip sentinţă definitivă sau judecată definitivă asupra a ceea ce se întâmplă. Face parte dintr-un stil propriu administraţiei Trump. Contează rezultatele, pe noi asta ne interesează. Şi cred că şi pe preşedintele Trump tot rezultatele îl interesează. Eu sunt convins că parteneriatele strategice UE-SUA, România-SUA vor continua. Nu avem altă variantă şi adversarii pe care noi îi avem la nivel global sunt mult mai importanţi, sunt mult mai puternici decât eventuale lucruri care, poate, mai creează tensiuni”, a adăugat şeful de la Energie, potrivit Agerpres.

El a dat asigurări că proiectele de la Cernavodă şi Doiceşti merg în continuare, sunt în grafic, iar în cursul anului viitor vom avea toate datele necesare pentru a lua decizia finală de investiţie în cazul reactoarelor modulare mici.

„Investiţiile de la Doiceşti şi Cernavodă merg în continuare la fel, sunt în grafic. La reactoarele 3 şi 4 ştiţi că anul trecut am semnat la Baku contractul acela cu consorţiul cu puternică prezenţă americană Fluor şi Sargent & Lundy, două companii de renume, Ansaldo plus canadienii de la AtkinsRealis. Proiectul, sunt convins, se va întâmpla. Este cel mai important contract şi, din punctul meu de vedere, nu are ce să se întâmple să nu vedem reactoarele în orizontul 2031 - 2032, cu rezerva că la un proiect nuclear pot exista şi anumite întârzieri. Se întâmplă în toată lumea, dar ăsta e obiectivul”, a afirmat ministrul.

În ceea ce priveşte proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti, Sebastian Burduja a spus că o decizie finală de investiţie va putea fi luată cel mai devreme la finele acestui an sau în 2026.

„La SMR-uri, suntem în FEED 2, deci este etapa de studiu de detaliu şi, într-un calendar optimist, la finalul anului, dacă nu, undeva în cursul anului viitor, vom avea toate datele necesare pentru a lua decizia finală de investiţii. Deci, vom şti exact cât costă, cine sunt posibilii parteneri, cine pune banii şi în ce măsură România poate să ducă acest proiect până la final. Şi acolo este implicată Fluor. NuScale este tehnologia americană deţinută majoritar de compania Fluor. Este o companie din Texas, foarte solidă şi, de altfel, aceste colaborări au fost începute în prima administraţie Trump. Deci, cred că vom avea sprijinul părţii americane”, a susţinut acesta.

La 15 noiembrie 2024, la Baku, reprezentanţii Nuclearelectrica şi Energonuclear (compania de proiect) au semnat contractul de Inginerie, Achiziţii şi Management al Construcţiei (EPCM), faza LNTP, pentru dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Contractul EPCM a fost încheiat între EnergoNuclear, filială deţinută integral de Nuclearelectrica, şi compania mixtă FCSA formată din companiile Fluor BV, Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Bucharest Branch, AtkinsRealis, Ansaldo Nucleare SpA, S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie SRL. Acest contract este structurat în două faze esenţiale: LNTP (Limited Notice to Proceed) şi FNTP (Final Notice to Proceed).

Tot anul trecut, pe 24 iulie, SN Nuclearelectrica SA şi RoPower Nuclear, compania de proiect dedicată reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti, au anunţat semnarea contractului Front-End Engineering and Design Faza 2 (FEED 2) a contractului cu Fluor Corporation.

Proiectul SMR Doiceşti vizează dezvoltarea primei centrale nucleare cu tehnologie SMR NuScale Power din Europa.

