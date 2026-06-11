Premierul desemnat, Eugen Tomac, îi acuză într-un mesaj video de demagogie pe cei de la PNL. Asta, după ce liberalii au votat astăzi să nu susțină guvernul propus de el. Ilie Bolojan spune că acest executiv este o propunere-paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care s-a ajuns. Sebastian Burduja, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că demagogie este la PSD, care a votat mai multe legi alături de AUR. De asemenea, liberalul consideră că cei de la PSD sunt datori în fața românilor după ce au dat jos guvernul Bolojan și ar trebui să propună un executiv „chiar cu o majoritate PSD-AUR”. Burduja mai afirmă că „în acest moment” nu vede un conflict cu Nicușor Dan, dar liberalii și-ar „fi dorit ca președintele să fie activ și înainte de declanșarea acestei crize”.

„Demogogia este a celor care au cauzat această criză politică, dărâmând guvernul Bolojan fără să aibă niciun plan în loc și punând țara într-o situație extrem de complicată, când e deja într-o criză economică, și când avem un război în Iran, un război în Ucraina, și toate celelalte evenimente globale și regionale. Acum, decizia Partidului Național Liberal nu este împotriva unui om sau împotriva altuia. Este pur și simplu o decizie principială și foarte corectă din punctul nostru de vedere”, declară Sebastian Burduja, consilier onorific al prim-ministrul lui Ilie Bolojan.

Guvernul propus de Tomac are o problemă de sprijin parlamentar, iar măsurile de care România are nevoie nu se pot lua decât pe baza unui sprijin parlamentar transparent, asumat și foarte ferm.

„Ceea ce noi am văzut, și apropo și de demagogie în ultima perioadă din partea PSD-ului, este că există de facto un parteneriat între PSD și AUR - de la Institutul Cultural Român și numirile de acolo, până la tot felul de propuneri legislative, și la modul în care se desfășoară lucrările comisiilor Parlamentului. Deci, e bine să-și asume consecințele acțiunilor lor. De la dărâmarea guvernului și până astăzi este bine să vină în fața românilor cu o variantă, și dacă lucrurile acestea nu se pot întâmpla, poate nu este o idee rea să mergem către anticipate. Nu mă feresc de acest cuvânt”, a continuat Burduja.

„Decizia Partidului Național Liberal este una clară și fără cale de întoarcere”

Întrebat câte șanse ar avea guvernul Tomac să treacă de Parlament, acesta declarându-se „optimist”, liberalul a răspuns că el „nu poate să iasă public și să spună că nu va trece”.

„Decizia Partidului Național Liberal este una clară și fără cale de întoarcere, pentru că încă o dată spun: n-are nimeni nimic cu domnul Tomac, ba chiar mulți colegi au avut cuvinte de apreciere la adresa dânsului, sunt colegi în Parlamentul European. Dar e vorba de șansele acestui guvern de a face treabă pentru români, de a calma inflația, de a atrage investiții, de a reduce cheltuielile statului. Or, dacă lucrurile nu au funcționat cu un premier ca Ilie Bolojan și cu frâna de mână trasă de PSD constant, nu vedem cum să funcționeze acest guvern fără o majoritate clară. Ați văzut și poziția UDMR-ului? Poziția USR-ului o cunoaștem, dar nici poziția Partidul Social Democrat nu pare extrem de fermă sau certă”, a completat consilierul onorific al prim-ministrul lui Ilie Bolojan.

În România n-avem doar o criză guvernamentală cauzată de PSD și AUR și de toți ceilalți care au dărâmat guvernul cu un număr record. Vă reamintesc, 281 de voturi. Avem o criză de seriozitate, o criză a cuvântului dat, o criză a consecvenței.

„Partidul Național Liberal demonstrează în ultima perioadă că e capabil să țină o direcție, pentru că înainte să fie dărâmat guvernul și imediat, după, foarte multă lume în Parlament, venea și spunea - «Domnule, o să vă răzgândiți voi stați liniștiți, ăsta este planul, și cu siguranță Partidul Național Liberal se va răzgândi și nu-l va mai susține pe Ilie Bolojan». Lucrurile n-au stat așa. Spre surpriza plăcută a unora, inclusiv a mea, și spre surpriza neplăcută a altora”, a mai spus liberalul.

Fostul ministru liberal afirmă că PSD-ul încearcă să scoată Partidul Național Liberal drept țap ispășitor pentru această situație.

Alianța PSD-AUR „continuă și astăzi”. Toată țara asta așteaptă să vadă soluții de la aceste partide

„Însă o țară întreagă vede, și românii chiar nu mai pot fi păcăliți că s-a ajuns aici ca urmare a unei decizii luate de PSD, cu această complicitate din partea AUR. Această alianță a celor două partide continuă și astăzi. Și cred că toată țara asta așteaptă să vadă soluții de la aceste partide și de fapt, planul pe care îl au de urmat după ce au dat jos guvernul”, subliniază acesta.

„Probabil o nouă desemnare și o altă majoritate, fie asumată pe față de PSD și AUR, deci cu un mandat încredințat PSD-ului, fie un alt scenariu pe care noi, în Partidul Național Liberal, nu l-am discutat. Sigur că Partidul Național Liberal n-a fugit niciodată de răspunderea guvernării și dacă ne-am fi gândit vreodată la alegerile din 2028, reformele dure, măsurile grele n-ar fi fost luate în acest fel de către premierul Bologan. Cred că PNL-ul a făcut ceea ce trebuie pentru țară, nu pentru niște voturi, iar din contră, manevrele Partidului Social Democrat demonstrează că mai degrabă interesul electoral este la dânșii. Deci vom vedea ce va fi în Parlament. Oricum, noi vom rămâne consecvenți. Asta e credința mea față de aceste principii, să continuăm reformele, să eficientizăm statul, să terminăm cu succes PNRR-ul, programul SAFE, să-l începem cu bine”, adaugă Burduja.

„Cei care s-au tot lăudat că au soluții magice pentru economie, să vină și să le pună în practică”

„Toate lucrurile acestea necesită decizii, și asta înseamnă să avem guvern, nu ne dăm la o parte. De aceea premierul este încă acolo. Dar cei care s-au tot lăudat luni de zile că au soluții mai bune, că au soluții magice pentru economie, prin care să scadă taxe, să crească încasările la buget și așa mai departe, să crească pensii, salarii la funcționari publici, să vină și să le pună în practică. Le dorim succes”, subliniază liberalul.

Așa cum au stat lucrurile până acum, cu atacuri care au depășit orice limită a bunului simț la adresa Partidului Național Liberal și la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, mi-e greu să văd punți refăcute într-un termen scurt și mediu. Aici e clar.

„Nu vedem un conflict” cu Nicușor Dan. „Ne-am fi dorit ca președintele să fie activ și înainte de declanșarea acestei crize”

„Nu vedem un conflict în momentul acesta cu Nicușor Dan. Din punctul meu de vedere, ne-am fi dorit ca președintele să fie activ și înainte de declanșarea acestei crize să nu se ajungă în acest punct, pentru că într-adevăr, e o situație complicată și fără soluții evidente. Dar încă o dată, răspunderea nu este la Partidul Național Liberal, ci la cei care au dărâmat guvernul fără să pună nimic bun în loc. Președintele are un rol constituțional și îl joacă foarte bine. Suntem aici să servim și noi România”, explică Sebastian Burduja.

„Tot acest scandal permanent nu face altceva decât să ajute forțele extremiste”

„Tot acest scandal permanent nu face altceva decât să ajute forțele extremiste, anti-occidentale, anti-europene. Eu speram, și sunt un om trecut prin genul ăsta de scandaluri, și la București, și candidatura din 2024. Am fost și în două guverne, și credeam că Partidul Național Liberal și în primul rând Partidul Social Democrat, că de la ei a plecat acest scandal au învățat lecția că este greșit să facem acest circ în fața românilor, pentru că asta îi duce înspre zona forțelor extremiste și ăsta e un scenariu pe care chiar trebuie să îl evităm în 2028, dacă vrem să avem o țară corectă și pe drumul european.

Cei care au generat situația sunt datori în fața românilor să vină cu soluții, chiar cu o majoritate PSD-AUR. E problema dânșilor cum își fac majoritatea, dar nu au decât să facă un guvern minoritar condus de domnul Grindeanu, de la PSD, să-și asume că sunt cel mai mare partid reprezentat în Parlamentul României, n-au nevoie de soluții de tip paravan, cum s-a spus mai devreme, să-și asume guvernarea, să vină să pună în practică soluțiile miraverloase despre care tot vorbesc”, a conchis Sebastian Burduja.

Editor : Liviu Cojan