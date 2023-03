Sebastian Burduja: Suntem în cel mai bun punct pentru transformarea digitală a României

România se află în cel mai bun punct pentru transformarea digitală având un angajament că acest proces este o prioritate zero pentru țară la cel mai înalt nivel al statului, a declarat, miercuri, Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, informează Agerpres.

"Cred că suntem în cel mai bun punct pentru transformarea digitală a României din câteva motive. În primul rând, avem, la cel mai înalt nivel al statului, un angajament că transformarea digitală e prioritate zero pentru România. E un angajament luat de prim-ministrul României şi cred că este primul prim-ministru care face acest lucru. Transformarea digitală contează, este importantă şi trebuie continuată. Apoi, pe baza acestui angajament, noi am reuşit în ultimele 10 luni de zile câteva lucruri şi o să fiu succint: cloud-ul guvernamental, proiect de 600 de milioane de euro, care are o bază legislativă acum, are o documentaţie tehnică şi are licitaţii deja lansate de peste 100 de milioane de euro. În 2026, la finalul anului vom avea acest cloud guvernamental finalizat şi cel puţin 30 de instituţii ale statului migrate în cloud. Aşa cum s-a întâmplat de la bun început şi când am scris ordonanţa cloud-ului şi când am îmbunătăţit documentaţia tehnică, am făcut-o în acest spirit de parteneriat cu mediu privat şi inclusiv cu Microsoft şi vă mulţumesc pentru toate contribuţiile pe care le-aţi avut", a spus Sebastian Burduja, la evenimentul "Microsoft Envision Romania 2023".

Ministrul a adăugat că transformarea digitală nu este doar pentru a avea o calitate a vieţii mai bune, ci pentru a fi mai competitivi.

"Din punctul meu de vedere, România este condamnată pur şi simplu să facă această transformare digitală dacă vrea să rămână competitivă", a spus Burduja.

Acesta a adăugat că doar un sfert dintre români au competenţe digitale de bază, deşi undeva la peste 80% dintre români sunt conectaţi, sunt online.

