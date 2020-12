Sebastian Lăzăroiu: Sunt indicii că AUR este un vehicul fabricat de o instituție a statului român. Nu am dovezi

Sociologul Sebastian Lăzăroiu spune că „sunt indicii” că Alianța pentru Unirea Românilor, partidul-surpriză de la alegerile parlamentare din 6 decembrie, este „un vehicul fabricat de o instituție a statului român”, dar recunoaște că nu are dovezi în acest sens. Un indiciu, a spus Lăzăroiu la emisiunea „În fața ta”, este modul în care liderii AUR și-au schimbat discursul imediat după alegerile care le-au asigurat mandate în Parlament.

„Seamănă a laborator al unei instituții a statului român. Eu cred, nu că cred, aveam multe informații că PPDD a fost creația lor. Dar a fost făcut tot din cauza asta, pentru că în criză... Nu am nicio dovadă. Dacă găsește cineva dovada, eu îl premiez pe omul ăla. Probabil că nu va găsi niciodată. Eu mă uit la indicii, toate aceste indicii spun că e un vehicul fabricat de cineva.

Nu pare a fi fabricat de ruși. Și există riscul să fie confiscat de ruși. Și atunci pare undeva că e foarte util, foarte bun pentru... nu putea să iasă mai bine pentru actuala coaliție și chiar și pentru actuala opoziție. Și PSD are de câștigat, pentru că îl scapă de electoratul ăla pe care un partid de stânga nici nu ar trebui să il aibă. Or PSD tot timpul nu a știut ce să facă cu oamenii ăia”, a spus Lăzăroiu.

Întrebat dacă AUR va mai crește în perioada următoare, Lăzăroiu a spus: „Cred că următoarea perioadă o să și piardă voturi, dar o să și câștige. Cred că va câștiga peste vreo 6 luni. Acum, el o să piardă. De ce? Și asta e ceva ciudat, îmi dă un indiciu că vehiculul e fabricat, nu curentul, curentul exista acolo. Faptul că a doua zi după alegeri ei și-au schimbat radicat discursul din campanie, au intrat cu teme mainstream și au respins orice fel de acuzații. Am văzut 2 interviuri ale liderilor și au spus: nu suntem homofobi, nu suntem împotriva avortului, nu suntem împotriva măștilor”.

În opinia sa, „cineva îi invață bine”, dar „mișcarea e prea rapidă”.

„AUR sunt indicii că a fost ajutat din niște laboratoare, dar nu de la Kremlin, cum am fost tentat să cred duminică, când am văzut rezultatul, pentru simplul fapt că punctajul propagandei putiniste coincide foarte mult cu punctajul lor. Dughinismul era pe punctajul lor, dar apoi mi-am dat seama că nu sunt ei. Știți când mi-am dat seama că e totuși cineva din interior? Dar repet, pentru asta sunt indicii, nu are nimeni dovezi pentru așa ceva - faptul că pică ca o pleașcă pentru actuala coaliție. Nu putea fi ceva mai bun”, a spus el.

„De exemplu AUR va fi într-o competiție acerbă cu PSD. Ei de acolo trebuie să își ia voturile, acolo e bazinul lor cu votanți conservatori tradiționaliști. PSD nu va fi deloc confortabil. Când ai un competitor în opoziție, nu îți e așa simplu. Mai e faptul că au un rezervor de unde se pot alimenta în cazul în care apar dezertări din coaliția la guvernare. Că or să fie 53 - 54 la sută”, a spus el.

Totuși, spune Lăzăroiu, și PSD va avea de câștigat.

„Îl scapă de electoratul ăla pe care un partid de stânga nici nu ar trebui să il aibă. Or, PSD tot timpul nu a știut ce să facă cu oamenii ăia. PSD trebuie să se ducă spre studenți, spre tineri, spre oameni educați, nu spre electoratul tradiționalist”, a spus el.

Editor : Monica Bonea