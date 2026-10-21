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Secretarul general al Guvernului, Dan Reşitnec, a fost eliberat din funcţie la cerere. Cine îi preia atribuţiile

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Foto: Facebook/ Dan Reșitnec
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Secretarul general al Guvernului Dan Reşitnec a fost eliberat din funcţie la cerere, la aproape şase luni de la numire. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Reşitnec se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în decizia semnată de premierul Luca Niculescu şi contrasemnată de Reşitnec, potrivit News.ro.

Atribuţiile sale vor fi preluate de Petru Farago, secretar general adjunct, cu rang de secretar de stat, în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Acesta va exercita atribuţiile de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.

„În cele câteva luni de secretar general al guvernului interimar, am cerut transparenţă şi performanţă la RA-APPS, am redus privilegiile şi cheltuielile de protocol fără explicaţii în acte şi am vrut ca patrimoniul statului să fie utilizat în interes public, nu al unor politicieni sau al unor partide de buzunar. Şi nu în ultimul rând, am încheiat cu bine toate proiectele prin PNRR de la nivelul SGG", a precizat Dan Reşitnec miercuri, în conferinţa de presă a USR, în care cei de la USR au anunţat că vor fi „umbra" Guvernului PSD.

Reşnitec a fost numit secretar general al Guvernului în 27 aprilie, el înlocuindu-l pe Radu Oprea, care a demisionat ca urmare a retragerii PSD de la guvernare.

Editor : M.B.

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