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Video Ședință crucială în PSD pentru soarta Guvernului propus de Luca Niculescu. Social-democrații ar putea intra la guvernare (surse)

Matthew Garvey Data actualizării: Data publicării:
Sediul central al PSD din București.
Sediul central al PSD din București. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Conducerea Partidului Social Democrat (PSD) se reunește începând cu ora 14:00 într-o ședință pentru a discuta care sunt pașii următori ai partidului, după ce Luca Niculescu a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Surse politice citate de Digi24 menționează că, cel mai probabil, social-democrații vor intra cu miniștri în Guvernul propus de Niculescu. În același timp, este important de menționat că Luca Niculescu nu are prevăzut astăzi în program nicio întâlnire fizică cu reprezentanții partidelor. 

Surse politice au explicat pentru Digi24 că mulți dintre social-democrați se așteptau ca Sorin Grindeanu să nu fie nominalizat pentru funcția de prim-ministru.

Aceleași surse au subliniat, însă, că social-democrații au fost mai degrabă surprinși de ieșirea publică a liderului PSD, prin care l-a criticat pe Nicușor Dan pentru varianta aleasă. Detalii, aici.

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Începând cu ora 14:00, PSD va avea o ședință a Biroului Politic Național, la sediul din Kiseleff, în cadrul căreia se va decide mandatul de negociere cu Luca Niculescu. 

Astfel, sursele Digi24 arată că opoziția lui Sorin Grindeanu la nominalizarea lui Niculescu este mai degrabă una de fațadă, iar social-democrații vor alege să intre cu miniștri în Guvernul propus de Luca Niculescu. Rămâne de văzut, însă, ce decizie vor adopta la ședința de la 14:00.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, nu are nicio întâlnire fizică programată marți cu liderii partidelor, însă nu este exclus ca pe seară să poarte discuții la telefon. 

Surse politice au subliniat pentru Digi24 că există șansa unei discuții între Luca Niculescu și Sorin Grindeanu pe parcursul zilei de marți. 

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