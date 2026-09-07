Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a fost convocat luni de preşedintele Nicuşor Dan, având pe ordinea de zi Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE şi „termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa”. Membrii CSAT au aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, precum și Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, a anunțat Administrația Prezidențială.

ACTUALIZARE 19:13 Ședința CSAT s-a încheiat, a anunțat Administrația Prezidențială într-un comunicat în care prezintă concluziile întâlnirii.

CSAT a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, precum și Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, potrivit comunicatului, pe care îl redăm integral mai jos:

„Luni, 7 septembrie 2026, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de către Președintele României, Nicușor Dan.

Pe ordinea de zi a Consiliului s-au aflat teme privind consolidarea capabilităților operaționale ale Armatei României și adaptarea planificării strategice la noile realități geopolitice. În cadrul ședinței, membrii CSAT au definit direcții de acțiune pentru modernizarea sistemului național de apărare în concordanță cu standardele și exigențele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluțiilor actuale din mediul de securitate regional și global.

În acest sens, Consiliul a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Acest document programatic asigură corelarea optimă între necesitățile operaționale de echipamente militare și resursele financiare multianuale alocate apărării. Totodată, Planul facilitează consolidarea capabilităților existente și introducerea altora noi, sustenabile, flexibile și mobile, în măsură să răspundă riscurilor și amenințărilor curente.

România s-a angajat, alături de Aliați, la Summitul NATO de la Haga din 2025 ca, până în anul 2035, să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB: 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu.

Creșterea alocațiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante și know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu.

Totodată, a fost aprobat și Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în Analiza Strategică a Apărării, aprobată de CSAT în anul 2025. Nivelul de ambiție al Armatei României este definit de necesitatea descurajării, combaterii și contracarării amenințărilor și provocărilor la adresa integrității teritoriale, a suveranității naționale, a stabilității și a progresului economic, precum și de gestionarea optimă a responsabilităților privind apărarea colectivă. Se menține necesitatea creșterii capacității de luptă a structurii de forțe, ceea ce impune o alocare suficientă a fondurilor pentru toate categoriile de costuri, cu accent pe înzestrare, operare și pregătire pentru luptă.

În privința dezvoltării industriei naționale de apărare, prin modernizare și capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanță, CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de Grupul de lucru interinstituțional constituit la nivelul Executivului și dedicat unor achiziții specifice de capabilități.

Toate aceste decizii politice, militare și industriale răspund angajamentelor României pentru protejarea suveranității naționale și consolidarea securității spațiului Aliat.

În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, Consiliul a evaluat stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenței trupelor și capabilități americane în țara noastră. Membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea Flancului Estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic.

Elementele specifice ale sprijinului națiunii gazdă (Host Nation Support) oferit de România, adaptat cerințelor operaționale și logistice ale forțelor americane, sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituțional care va fundamenta, în perioada imediat următoare, adoptarea unor decizii concrete.”

ACTUALIZARE 15:30 Ședința CSAT este în desfășurare. Administrația Prezidențială a transmis presei imagini video.

Știrea inițială:

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni”, a anunţat duminică Administraţia Prezidenţială.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la: Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036; Programul Armata României 2044.

De asemenea, va fi discutat şi documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026.

Pe ordinea de zi se mai află „termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa”, precum şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

„În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, informează Administraţia Prezidenţială.

Editor : A.C. | B.E.