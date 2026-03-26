Şedinţă de guvern la ora 11:00. Executivul ar putea adopta ordonanța privind prețul carburanţilor

Ședință de guvern.
Guvernul se întrunește azi în ședință, la ora 11:00, pe ordinea de zi fiind un proiect de ordonanță de urgență pentru implementarea programului SAFE în România, dar și mai multe hotărâri legate de realizarea unor drumuri expres. Guvernul ar putea adopta, de asemenea, şi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind criza carburanţilor.

Guvernul urmează să modifice în ședința de azi OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

În baza OUG nr. 62/2025, la data de 28 noiembrie 2025, România a transmis Comisiei Europene cererea de asistenţă financiară în cadrul Instrumentului SAFE, însoţită de Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, elaborat de autorităţile române implicate.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă supus aprobării joi în Guvern prevede, între altele, introducerea unui nou articol pentru reglementarea cadrului instituţional privind implementarea planului şi administrarea fondurilor alocate României prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului, inclusiv stabilirea rolurilor şi atribuţiilor instituţiilor implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul SAFE, precum şi a mecanismelor de colaborare dintre acestea şi/sau cu Comisia Europeană.

„În considerarea activităţilor şi achiziţiilor prevăzute în plan, implementarea acestuia se asigură de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe, Autoritatea Naţională a Penitenciarelor, precum şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, inclusiv prin administratorii/dezvoltatorii naţionali de infrastructură, atribuţiile fiind prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă”, se explică în nota de fundamentare a proiectului, potrivit Agerpres.

Tot în şedinţa de azi ar urma să fie aprobat şi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind criza carburanţilor, amânat din cauza neînțelegerilor și a lipsei avizului CES.

Premierul Ilie Bolojan şi reprezentanţii patronatelor au avut miercuri consultări pe tema măsurilor de intervenţie necesare pentru sprijinirea populaţiei şi economiei, în contextul majorării preţului la carburanţi ca urmare a situaţiei internaţionale.

Discuțiile au avut loc în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, la care au fost invitați și reprezentanții sindicatelor.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat.

«Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României», a precizat premierul Ilie Bolojan.

Executivul urmează să mai aprobe, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres Suceava - Siret din judeţul Suceava. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este estimată 7.423.743.000 lei, conform notei de fundamentare a proiectului.

Printr-un alt proiect de hotărâre vor fi reaprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenţi drumului expres Petea - Satu Mare - Baia Mare, sectorul Satu Mare - Baia Mare din judeţele Satu Mare şi Maramureş. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 4.981.503.000 lei.

Pe agenda şedinţei de joi a guvernului se mai află o hotărâre privind contribuţia anuală de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2026.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Guvernul urmează să aprobe şi recunoaşterea Fundaţiei Centrul Cultural „ARTSOCIETY” ca fiind de utilitate publică.

 

