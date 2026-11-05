Şedinţă de plen comun marţi pentru desemnarea de noi membri în Consiliile de Administrație la SRTV şi SRR

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc marţi, începând cu ora 12:00, în şedinţă de plen comun pentru a desemna noi membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, precum şi un consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi declanşarea procedurilor pentru desemnarea unor membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, anunță Agerpres.

Depunerea candidaturilor din partea grupurilor parlamentare reunite se poate face până luni la ora 16:00.

Pentru audierea candidaţilor şi depunerea avizului comun consultativ, Birourile permanente reunite au dat termen până marţi, la ora 12:00.

Interimatele directorilor SRTV, Sorina Matei, şi SRR, Răzvan Dincă, urmează să expire săptămâna viitoare.

Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis, de asemenea, sesizarea Comisiilor de buget ale celor două Camere pentru întocmirea proiectului de hotărâre care să desemneze un consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi. Votul pentru această funcţie va fi dat în plenul comun de marţi.

Editor : B.P.