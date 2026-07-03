Întâlnire de urgență, în această dimineață, la Ministerul Finanțelor, după ce conturile ROMATSA au fost blocate în urma unei executări silite. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu reprezentanții instituției și cu avocații pentru a identifica o soluție care să deblocheze situația. Executarea silită a fost declanșată în contextul în care compania farmaceutică Pfizer are de recuperat de la statul român aproximativ 600 de milioane de euro.

Potrivit surselor Digi24, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut în această dimineață o întâlnire cu reprezentanții ROMATSA și cu avocați, după blocarea conturilor companiei în urma procedurii de executare silită.

Executarea a fost declanșată după ce România a pierdut procesul cu compania americană Pfizer, în litigiul legat de contractele pentru achiziția vaccinurilor din pandemie. Statul român are de achitat aproximativ 600 de milioane de euro, reprezentând 3,4 miliarde de lei creanța principală, la care se adaugă dobânzile aferente și cheltuielile de recuperare.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre această situație și a anunțat că statul român va începe negocieri cu Pfizer pentru identificarea unei soluții. În paralel, Guvernul va contesta în Belgia procedura de executare silită care a vizat sumele colectate de Eurocontrol pentru ROMATSA.

„În baza pierderii acestui proces, prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Așa cum s-a stabilit cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și firma Pfizer, nu vom putea comenta conținutul acestor negocieri.

În paralel cu aceste negocieri, Pfizer a încredințat unei companii de avocați și executori din Belgia declanșarea procedurii de executare silită. Acest executor a declanșat această procedură pentru entitățile din Polonia și România. Suntem în situația în care sumele care sunt ușor de reținut, cele care vin de la agenția de control aeriană a Europei către ROMATSA, au fost poprite. Suma care revine anual este de aproape 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro. ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare”, a declarat Ilie Bolojan, joi, la finalul ședinței de Guvern.

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Editor : A.G.