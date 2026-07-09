Ședință de urgență la PNL, după ce instanța a suspendat hotărârile Congresului din iunie (surse)

Conducerea restrânsă a PNL se reunește în ședință, în această seară, pentru a stabili următorii pași, după ce Tribunalul București a dat dreptate Taberei Veștea și a suspendat hotărârile Congresului de pe 21 iunie. Deși instanța cere repunerea pe funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului, spun sursele digi24.ro.

Ședința va avea loc de la ora 19:00, în format hibrid, la care vor participa doar membrii de la vârful partidului. Liberalii din Tabăra Bolojan urmează să stabilească ce vor face mai departe, având în vedere că instanța a suspendat deciziile Congresului și, practic, obligă la repunerea pe funcție a foștilor membri din conducere.

Potrivit deciziei Tribunalului București, conducerea PNL ar trebui să revină, cel puțin din punct de vedere juridic, la forma de dinainte de Congres, în ideea în care să îi cuprindă pe Adrian Veștea. Hubert Thuma, Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc, printre alții. Decizia este executorie, dar poate fi atacată.

Surse din conducerea actuală a PNL au transmis pentru digi24.ro că la ședință nu vor fi invitați și liderii din vechea conducere.

Alina Gorghiu a declarat la Digi24 că „instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat”. „Toți colegii am privit această decizie cu foarte mult calm, cu responsabilitate, nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalte”, a adăugat deputata PNL din tabăra anti-Bolojan. De asemenea, Gorghiu a spus că dacă liberalii se vor „picta” în unii care vor răul partidului, iar alții binele, „PNL va avea de suferit”.

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Editor : A.G.