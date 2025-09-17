Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe masă. Surse: PSD vrea prelungirea plafonării la alimente până în 2026

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit, miercuri dimineață, în ședință pentru a discuta subiectele care au generat inclusiv amenințări cu demisia. Plafonarea prețului alimentelor este una dintre probleme. Social-democrații spun că inflația va urca îngrijorător dacă măsura nu continuă. Tăierile din administrație și candidatul la Primăria Capitalei sunt alte două motive de tensiuni majore.

ACTUALIZARE 10:09 Potrivit surselor Digi24, PSD va propune în ședință prelungirea plafonării prețurilor pentru alimentele de bază până în martie 2026.

ACTUALIZARE 09:50 Ședința Coalitiei începe la ora 10:00 și vor fi prezenți doar liderii partidelor Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Ulterior, începând cu ora 11:00, ședința se va desfășura în format extins.

Prmierul Ilie Bolojan va discuta astăzi, de la ora 16:00, și cu primarii și șefii de Consilii Județene despre reforma administrației locale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pe ordinea de zi a coaliției este subiectul plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Guvernul a anunțat că deja ar fi fost luată decizia de a nu mai continua această măsură din octombrie, pentru că a creat distorsiuni pe piață. În schimb, Partidul Social Democrat a contrazis Guvernul și a transmis că nu e de acord.

Măsura plafonării alimentelor a fost bună pentru că a fost un mecanism de protecție pentru cei cu venituri, medici și mici și în cazul în care ar fi eliminată, atunci inflația ar crește chiar până la 15% ar ajunge până la finalul acestui an, a spus Florin Barbu, ministrul Agriculturii de la PSD.

„În anul 2024, acest mecanism a adus o inflaţie de doar 5,5%. Haideţi să ne uităm, în momentul de faţă, cât este inflaţia şi eu vă spun sincer şi am spus-o şi o repet încă o dată, că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici, că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri”, a avertizat Barbu.

Mai mult, Sorin Grindeanu a anunțat că există suspiciuni că unii comercianți deja ar fi crescut prețurile și a cerut ANAF să facă verificări.

Șeful ANAF spune despre solicitarea șefului PSD că este „legitimă” și a anunțat controale extinse la companii.

„Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a afirmat marți Adrian Nica.

Viziuni diferite privind reforma administrației locale

Tot astăzi, premierul Ilie Bolojan discută și cu reprezentanții asociațiilor de primari de la comune, de la orașe, de la municipii, pe subiectul reformei administrației publice locale.

Și aici sunt viziuni diferite ale PSD și PNL. În timp ce premierul dorește o tăiere de 40% din numărul total al posturilor ocupate și neocupate, adică o tăiere reală de 10% în jur de 13.000 de posturi care să dispară, Partidul Social Democrat consideră că fiecare primărie ar trebui să aibă mână liberă, să vadă de unde să taie, nu neapărat să dea oameni afară și ar putea tăia, de exemplu, de la bunuri și servicii. PSD mai spune că reformă nu înseamnă concedieri.

Rămâne de văzut care este concluzia coaliției, pentru că ar fi trebuit să avem deja gata această reformă și chiar să fie prezentată președintelui Nicușor Dan, așa cum a solicitat.

Un alt subiect care va fi dezbătut de liderii partidelor din coaliția de guvernare este legat de alegerile la Primăria Capitalei.

Sorin Grindeanu a afirmat anterior că un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliţie, iar acest lucru ar putea duce la ruperea coaliției.

Amenințări cu demisia

Discuțiile au loc într-un context tensionat după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, dacă aceste reforme nu se fac până la capăt.

Cu toate acestea, întrebat dacă foloseşte ameninţarea cu demisia ca factor de presiune în coaliţie, că nu a făcut niciodată acest lucru.

„Nu folosesc demisia ca formă de presiune, nu am făcut-o niciodată. Dar, în momentul în care ocupi o funcţie publică şi ştii ce trebuie făcut, ştii şi care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, pe baza căruia ai acceptat funcţia, este o dovadă de responsabilitate să insişti să se facă lucrurile aşa cum trebuie. Altfel, dacă doar mimăm ca în alte perioade, nu facem decât să ne întoarcem la dificultăţi”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, la Antena3 CNN.

El a adăugat că nu a utilizat tema demisiei sale în mod repetitiv.

„Mi se pare un act de responsabilitate să îţi asumi să duci la capăt un proiect dacă îl poţi duce”, a precizat Ilie Bolojan.

