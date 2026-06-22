Ședință extraordinară la Guvern. Ce ar putea discuta miniștrii înainte de votul privind Cabinetul Veștea Data actualizării: 22.06.2026 18:43 Data publicării: 22.06.2026 18:41 Premierul Ilie Bolojan Foto: gov.ro Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Guvernul se reuneşte, luni seară, într-o şedinţă extraordinară, a anunţat Biroul de presă al Executivului. Reuniunea guvernamentală este anunţată să înceapă la ora 20:00. Potrivit surselor Digi24, Executivul va discuta anumite proiecte care se referă la PNRR.Citește și Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: „România păstrează un PNRR de peste 20 de miliarde de euro”În Parlament, luni, începând cu ora 21:30, se desfăşoară procedurile de învestire a unui nou Executiv, propus de premierul desemnat Adrian Veştea. Editor : A.C. Etichete: pnrr sedinta extraordinara de guvern guvernul bolojan Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Tensiune în creștere pe scena politică: Adrian Veștea, cu girul PSD, negociază acum cu... 3 Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un... 4 Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică... 5 Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...