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Ședință extraordinară la Guvern. Ce ar putea discuta miniștrii înainte de votul privind Cabinetul Veștea

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ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Premierul Ilie Bolojan Foto: gov.ro
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Guvernul se reuneşte, luni seară, într-o şedinţă extraordinară, a anunţat Biroul de presă al Executivului. 

Reuniunea guvernamentală este anunţată să înceapă la ora 20:00. 

Potrivit surselor Digi24, Executivul va discuta anumite proiecte care se referă la PNRR.

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În Parlament, luni, începând cu ora 21:30, se desfăşoară procedurile de învestire a unui nou Executiv, propus de premierul desemnat Adrian Veştea.

Editor : A.C.

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