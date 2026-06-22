Ședință extraordinară la Guvern. Ce ar putea discuta miniștrii înainte de votul privind Cabinetul Veștea

Guvernul se reuneşte, luni seară, într-o şedinţă extraordinară, a anunţat Biroul de presă al Executivului.

Reuniunea guvernamentală este anunţată să înceapă la ora 20:00.

Potrivit surselor Digi24, Executivul va discuta anumite proiecte care se referă la PNRR.

Citește și Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: „România păstrează un PNRR de peste 20 de miliarde de euro”

În Parlament, luni, începând cu ora 21:30, se desfăşoară procedurile de învestire a unui nou Executiv, propus de premierul desemnat Adrian Veştea.

Editor : A.C.