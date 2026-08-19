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Ședință extraordinară la Guvern: Strategia feroviară 2026-2030, pe agendă. Salariile CFR SA pot fi afectate dacă proiectul nu e adoptat

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ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan în ședință de Guvern. Foto: gov.ro
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Din articol
Proiectul ar asigura plata salariilor CFR SA Controversa adoptării Strategiilor pentru viitor

Executivul discută miercuri Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru 2026-2030. De adoptarea proiectului depind și salariile angajaților CFR SA, care în caz contrar nu vor mai putea fi plătite, au avertizat sindicaliștii din domeniu. Guvernul se află însă din nou în situația de a adopta o strategie pentru următorii ani, după controversa din jurul Strategiei pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, retrasă de Ilie Bolojan și transformată ulterior în proiect de lege, în urma atacurilor PSD. 

Guvernul se reunește într-o nouă ședință extraordinară, de la ora 14:00, pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. 

Potrivit proiectului aflat pe agenda ședinței, adoptarea Strategiei „este necesară în contextul degradării accentuate a infrastructurii feroviare, pe fondul subfinanțării cronice” și urmărește să asigure continuarea activităților de mentenanță, operare și modernizare a rețelei feroviare.

Proiectul ar asigura plata salariilor CFR SA

În urmă cu câteva zile, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertiza că salariile CFR SA vor fi afectate dacă noua strategie nu va fi adoptată. 

„Dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026-2030, compania nu va putea asigura plata salariilor. Problema nu este creată de salariați și nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituțiile statului”, au transmis reprezentanții Federației printr-un comunicat. 

Controversa adoptării Strategiilor pentru viitor

„Conținutul Strategiei 2026-2030 nu exprimă opțiuni de politică publică noi, ci preia și rulează orizontul de planificare al unor documente aprobate de guverne cu plenitudine de competență”, transmite Guvernul, în nota de fundamentare a proiectului. 

Mențiunea vine în contextul în care, recent, Strategia pentru conservarea biodiversității până în 2030, adoptată inițial de Guvern prin hotărâre, a fost retrasă de Ilie Bolojan după ce PSD a contestat în instanță aprobarea acesteia, pe motiv că Executivul demis nu poate adopta strategii pentru viitor. 

Proiectul privind biodiversitatea a fost depus ulterior la Parlament sub forma unei inițiative legislative și adoptat.

Editor : A.G.

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