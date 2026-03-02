Live TV

Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în Orientul Mijlociu, din cauza conflictului din Iran. Cine participă

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan guvern
Premierul Ilie Bolojan la o ședință a Executivului. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă o şedinţă la Palatul Victoria, pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

La întâlnire, care va avea loc de la ora 9:30, participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţii ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării, Finanţelor, potrivit programului anunţat de guvern.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că, pe toată durata activării celulei de criză a MAE, vor avea loc conferinţe de presă pentru ca informaţiile corecte să ajungă la timp la cetăţenii României.

Ea a cerut duminică cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict să îşi transmită datele de contact la oficiile consulare.

Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite

Un prim grup de cetăţeni români - 300 - ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt, de unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo și aduși în țară cu avioane Tarom.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a prezentat duminică seara date referitoare la numărul de cetăţeni români aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetăţeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetăţeni români în atenţie, nu avem informaţii legate de minori. În Kuwait vorbim despre şase adulţi şi doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turişti români. În Iordania vorbim de 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, situaţia este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informaţii, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetăţean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment”, preciza duminică seară Andrei Ţărnea.

Editor : B.P.

