Ședință la Palatul Victoria: Coaliția face ultimele calcule privind rectificarea bugetară. Cum s-ar putea împărți banii

Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit în această dimineață, la Palatul Victoria, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte ca Guvernul să publice rectificarea bugetară. Vor fi ministere de la care se vor tăia bani, inclusiv de la investiții, pentru ca altele să poată plăti pensiile și salariile angajaților. Din informațiile Digi24.ro, cei mai mulți bani vor merge la Ministerul Finanțelor, pentru plata dobânzilor, urmat de ministerele Muncii, Dezvoltării și Transporturilor.

Ședința Coaliției a început de la ora 10:00, președinții partidelor aflate la guvernare urmând să stabilească varianta finală a proiectului de rectificare, înainte ca acesta să fie făcut public. Este prima rectificare bugetară din acest an, iar potrivit surselor Digi24.ro cel mai probabil va fi una negativă, având în vedere situația bugetară a țării.

Vor fi ministere care pierd bani, precum cel al Investițiilor și Proiectelor Europene care ar urma să piardă în jur de 3,2 miliarde de lei. De asemenea, și Ministerul Apărării ar urma să taie bani de la investiții, pentru a plăti pensiile și salariile oamenilor din subordine. 

Ministerul Finanțelor ar urma să primească cei mai mulți bani, în jur de 18 miliarde de lei, cei mai mulți fiind pentru plata dobânzilor. Urmează apoi Ministerul Muncii căruia i se vor aloca aproximativ 2,5 miliarde de lei, la fel și Ministerului Dezvoltării, iar Transporturile ar putea primi în jur de 2,1 miliarde de lei. 

Datele nu sunt definitive, ele au fost discutate în ultimele ședințe ale Coaliției de guvernare și ar putea fi modificate după întâlnirea de astăzi de la Palatul Victoria. 

Pe parcursul zilei, rectificarea bugetară ar urma să fie pusă în transparență, iar marți să fie adoptată în ședință de Guvern. 

