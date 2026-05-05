Biroul Politic Național al PNL s-a întrunit marți într-o ședință care a început la ora 17:00, pentru a discuta strategia de urmat în urma moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan. La întrunire participă și deputații, senatorii, primarii de reședință de județ și președinții de consilii județene care nu fac parte din Biroul Politic Național.

Sighiartău: „PNL a votat cu majoritate largă”

ACTUALIZARE 17:53 Deputatul Robert Sighiartău a anunţa că PNL a votat din nou, în şedinţa BPN, cu majoritate largă, menţinerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianţă cu PSD.

„PNL a votat din nou, cu majoritate largă, menţinerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianţă cu PSD!”, a scris Robert Sighiartău într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cine s-a abținut de la votul împotriva alianței cu PSD

ACTUALIZARE 17:37 Zece liberali s-au abținut de la votul propunerii de a nu mai face alianță cu PSD.

Dintre acestia, trei sunt prin-vicepreședinți: Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, potrivit informațiilor Digi24.ro.

Știrea inițială

Theodor Stolojan, fost prim-ministru liberal, a declarat înainte de a intra la ședință că PNL „ar trebui să lupte” și a adăugat că Ilie Bolojan va face precizări după întrunire.

Prima decizie luată în ședință, potrivit unor surse liberale, a fost ca PNL să mențină decizia de a nu face alianță cu PSD: 34 voturi pentru și 10 abțineri.

De asemenea, Ilie Bolojan a propus la începutul ședinței o rezoluție pentru intrarea în opoziție sau guvern minoritar, potrivit surselor citate.

Părerile în acest moment sunt împărțite. În ciuda votului dat acum în ședință, cei mai mulți și-ar dori continuarea la guvernare, chiar și dacă asta înseamnă reluarea negocierilor cu PSD.

Alții vor să rămână cu Bolojan - cel puțin pentru moment - și vor mai degrabă să rămână în opoziție. Se așteaptă un semnal de la Cotroceni, după anunțul lui Nicușor Dan.

Ședința PNL are loc în contextul în care liderii liberali au început deja să se poziționeze față de calea de urmat. În timp ce Cătălin Predoiu, ministru de Interne, a spus că PNL „nu trebuie să abandoneze guvernare”, susținut și de Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu s-a pus de partea lui Ilie Bolojan: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează”.

Editor : A.G.