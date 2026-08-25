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Video Ședință secretă a Comisiei de Apărare în Parlament, după creșterea considerabilă a numărului de incidente cu drone în România

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PARLAMENT - COMISIA DE APARARE - AUDIERE - STS - CRIMA DIN CARAC
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Discuții au loc marți în Parlament, după zecile de drone sau fragmente de drone care au fost găsite în ultimele săptămâni în România. În această dimineață a fost alertă în nordul județului Tulcea, unde locuitorii au primit mesaje de avertizare. Două avioane F-18 au fost ridicate de la Baza Aeriană Mihai Kogălniceanu pentru a supraveghea zona.

Parlamentarii Comisiei de Apărare au pus întrebări, timp de două de ore, iar reprezentanții MApN, MAI și SRI nu au răspuns clar despre incidentele cu drone care au intrat în România. 

Singura informație importantă a fost oferită de șeful Forțelor Navale Române, care a spus că în Portul militar Constanța sunt puse în funcțiune și introduse mai multe sisteme de detectare a dronelor maritime, subacvatice sau aeriene.  

În ultimele săptămâni, numărul amenințărilor cu drone a crescut considerabil. 

Ședința Comisiei de Apărare este secretă. 

Un mesaj RO-Alert a fost emis marţi dimineaţă pentru nordul judeţului Tulcea. Locuitorii au fost avertizaţi în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte şi să se adăpostească. Radarele MApN au detectat o țintă la circa 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. 

Editor : A.C.

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