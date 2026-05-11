Ședință solemnă a Parlamentului, miercuri, cu ocazia Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Israel

Parlamentul se va reuni miercuri, 13 mai, de la ora 11:30, într-o şedinţă solemnă dedicată marcării Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel, au decis luni seara Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Documentul aprobat aminteşte că, în contextul relaţiilor privilegiate româno-israeliene, prin Legea nr. 86/2024 a fost instituită data de 14 mai ca Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel.

„Acest act normativ vine în susţinerea parcursului parteneriatului special dintre cele două ţări, fundamentat pe valori comune, respect şi profunde legături interumane. Totodată, cei 78 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte demonstrează soliditatea prieteniei româno-israeliene şi deschid noi perspective pentru a dezvolta o cooperare cât mai strânsă în viitor”, subliniază documentul.

Vor susţine alocuţiuni preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului, Sorin Grindeanu şi Mircea Abrudean, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, deputatul Silviu Vexler, Yaryv Levin, viceprim-ministru şi ministrul Justiţiei al Statului Israel.

