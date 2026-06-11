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Ședințe la USR: conducerea ia pulsul liderilor din teritoriu privind Guvernul Tomac. Cei mai mulți cer să nu voteze (surse) 

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
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Eugen Tomac, la sediul USR Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Conducerea USR o lansat o consultare a tuturor filialelor din țară, înainte să decidă poziția oficială a partidului față de Guvernul propus de Eugen Tomac. Potrivit informațiilor Digi24.ro, majoritatea liderilor au cerut, până acum, să nu voteze Cabinetul. Decizia finală va fi luată vineri. 

USR a cerut tuturor filialelor județene din țară să se pronunțe cu privire la Cabinetul Tomac. Fiecare președinte de filială județeană a făcut o consultare în rândul membrilor, iar deciziile se vor comunica liderilor de la București. 

Surse din conducerea partidului au declarat pentru Digi24.ro că majoritatea celor care au răspuns au declarat că partidul nu ar trebui să voteze Guvernul propus de premierul desemnat. „95% au spus până acum să nu votăm”, a declarat un lider din partid. 

Decizia finală urmează să fie luată vineri. USR va avea o ședință de Comitet Politic, formatul conducerii extinse a partidului, care va începe de la ora 17:00. 

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Și conducerea PNL a decis, într-o ședință care a avut loc joi dimineață, că cei 76 de senatori și deputați ai partidului nu vor vota Guvernul propus de Eugen Tomac. Ilie Bolojan a declarat că un astfel de Executiv nu ar fi altceva decât un „paravan pentru PSD”.

Social-democrații încă speră la un compromis și măcar una dintre formațiunile din vechea coaliție de guvernare să voteze în favoarea lui Tomac, în special UDMR. Ba chiar, Sorin Grindeanu s-ar fi arătat deranjat de faptul că liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a transmis că mai degrabă nu va susține premierul desemnat, iar PSD a fost lăsat singur.

Totuși, dacă nici PNL, nici USR sau UDMR nu vor vota pentru Guvernul Tomac, atunci nici PSD nu o va face, pentru a nu fi singurul partid care votează. 

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