Șefa Comisiei de buget-finanţe din Senat: România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, față de 8,4%, cât programase

România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, mai mic cu 0,7% faţă de cel programat (8,4%), afirmă senatoarea PNL Gabriela Horga, preşedinta Comisiei de buget-finanţe. Ea îl acuză pe fostul ministru PSD al Finanţelor, Adrian Câciu, că a ajuns să manipuleze date bugetare şi distribuie ştiri false în spaţiul public, „doar pentru a apăra erorile financiare uriaşe făcute de PSD şi M. Ciolacu în anii 2023-2025”.

„România poate avea disciplină bugetară. Guvernul Bolojan a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB (metoda cash), mai mic cu 0,7% din PIB faţă de cel programat (8,4%). Putem să spunem că este un adevărat miracol bugetar”, a scris Gabriela Horga pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea a mai precizat că bugetul pentru anul 2025 nu a fost propus de Ilie Bolojan, ci de Marcel Ciolacu, fiind „construit pe supraestimări de venituri (imposibil de realizat) şi subestimări flagrante de cheltuieli”.

„Am aflat ulterior părerea adevărată a lui M. Ciolacu despre deficitul bugetar”, a adăugat ea.

Horga a mai spus că Ilie Bolojan este prim-ministru numai din a doua parte a anului 2025, nu de la începutul anului, şi, cu toate acestea, a reuşit să stabilizeze cheltuielile publice şi să revigoreze veniturile bugetare.

„Reducerea deficitului bugetar s-a realizat acoperindu-se toate cheltuilile de funcţionare ale statului: plata pensiilor majorate în 2024, a salariilor majorate anul anterior, cel mai mare volum de investiţii publice, cofinanţarea proiectelor europene (PNRR, fonduri de coeziune), rambursarea concediilor medicale către angajatorii care aşteptau de ani şi luni de zile banii, cheltuieli de apărare. Multe cheltuieli au crescut în anul 2025, ca efect al deciziilor din anul 2024: majorări de salarii, majorări de pensii în urma aplicării reformei pensiilor şi a recalculării, plata unor investiţii demarate anterior – restanţele financiare pentru toate proiectele de investiţii din Anghel Saligny au fost plătite la zi, iar proiectele Companiei Naţionale de Investiţii continuate. Aşadar, în ciuda măsurilor nepopulare aplicate în ultima perioadă, România a pornit pe calea corectă – reducerea deficitului, reducerea împrumuturilor, creşterea credibilităţii economice internaţionale”, a afirmat senatoarea PNL.

„Câciu a ajuns să manipuleze date bugetare”

Gabriela Horga l-a criticat pe fostul ministru PSD al Finanţelor, Adrian Vâciu.

„Este regretabil că un fostul ministru PSD al finanţelor, Adrian Câciu, a ajuns să manipuleze date bugetare şi distribuie ştiri false în spaţiul public, doar pentru a apăra erorile financiare uriaşe făcute de PSD şi M. Ciolacu în anii 2023-2025”, scrie Gabriela Horga.

Ea notează că, la învestitura lui Ilie Bolojan în funcţia de prim-ministru (iunie), deficitul bugetar ajunsese deja la aproximativ 70 miliarde lei, fiind mai mare cu 6,2 miliarde decât în 2024, întrebându-se: „Oare unde am fi ajuns dacă nu ar fi fost frânată minciuna «staţi liniştiţi că o să fie bine» şi direcţia sigură către incapacitate de plată”.

„Poate că Ilie Bolojan nu este un om politic pe placul PSD, dar el a demonstrat că guvernează exact aşa cum România are nevoie – cu onestitate, cu seriozitate, cu dorinţă de reforme reale şi cu accent pe creşterea performanţei sectorului public”, declară Senatorul PNL Gabriela Horga.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marţi că se aşteaptă ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene, el precizând că nu te poţi lăuda că ai tăiat de la investiţii şi ai crescut taxele şi impozitele.

Citește și: Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, iar creșterea economică este estimată la 1%

Editor : B.P.