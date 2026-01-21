Live TV

Șefa Comisiei de buget-finanţe din Senat: România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, față de 8,4%, cât programase

Data publicării:
Ședință de guvern.
Ședință de guvern. Foto: gov.ro
Din articol
„Câciu a ajuns să manipuleze date bugetare”

România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, mai mic cu 0,7% faţă de cel programat (8,4%), afirmă senatoarea PNL Gabriela Horga, preşedinta Comisiei de buget-finanţe. Ea îl acuză pe fostul ministru PSD al Finanţelor, Adrian Câciu, că a ajuns să manipuleze date bugetare şi distribuie ştiri false în spaţiul public, „doar pentru a apăra erorile financiare uriaşe făcute de PSD şi M. Ciolacu în anii 2023-2025”.

„România poate avea disciplină bugetară. Guvernul Bolojan a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB (metoda cash), mai mic cu 0,7% din PIB faţă de cel programat (8,4%). Putem să spunem că este un adevărat miracol bugetar”, a scris Gabriela Horga pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea a mai precizat că bugetul pentru anul 2025 nu a fost propus de Ilie Bolojan, ci de Marcel Ciolacu, fiind „construit pe supraestimări de venituri (imposibil de realizat) şi subestimări flagrante de cheltuieli”.

„Am aflat ulterior părerea adevărată a lui M. Ciolacu despre deficitul bugetar”, a adăugat ea.

Horga a mai spus că Ilie Bolojan este prim-ministru numai din a doua parte a anului 2025, nu de la începutul anului, şi, cu toate acestea, a reuşit să stabilizeze cheltuielile publice şi să revigoreze veniturile bugetare.

„Reducerea deficitului bugetar s-a realizat acoperindu-se toate cheltuilile de funcţionare ale statului: plata pensiilor majorate în 2024, a salariilor majorate anul anterior, cel mai mare volum de investiţii publice, cofinanţarea proiectelor europene (PNRR, fonduri de coeziune), rambursarea concediilor medicale către angajatorii care aşteptau de ani şi luni de zile banii, cheltuieli de apărare. Multe cheltuieli au crescut în anul 2025, ca efect al deciziilor din anul 2024: majorări de salarii, majorări de pensii în urma aplicării reformei pensiilor şi a recalculării, plata unor investiţii demarate anterior – restanţele financiare pentru toate proiectele de investiţii din Anghel Saligny au fost plătite la zi, iar proiectele Companiei Naţionale de Investiţii continuate. Aşadar, în ciuda măsurilor nepopulare aplicate în ultima perioadă, România a pornit pe calea corectă – reducerea deficitului, reducerea împrumuturilor, creşterea credibilităţii economice internaţionale”, a afirmat senatoarea PNL.

„Câciu a ajuns să manipuleze date bugetare”

Gabriela Horga l-a criticat pe fostul ministru PSD al Finanţelor, Adrian Vâciu.

„Este regretabil că un fostul ministru PSD al finanţelor, Adrian Câciu, a ajuns să manipuleze date bugetare şi distribuie ştiri false în spaţiul public, doar pentru a apăra erorile financiare uriaşe făcute de PSD şi M. Ciolacu în anii 2023-2025”, scrie Gabriela Horga.

Ea notează că, la învestitura lui Ilie Bolojan în funcţia de prim-ministru (iunie), deficitul bugetar ajunsese deja la aproximativ 70 miliarde lei, fiind mai mare cu 6,2 miliarde decât în 2024, întrebându-se: „Oare unde am fi ajuns dacă nu ar fi fost frânată minciuna «staţi liniştiţi că o să fie bine» şi direcţia sigură către incapacitate de plată”.

„Poate că Ilie Bolojan nu este un om politic pe placul PSD, dar el a demonstrat că guvernează exact aşa cum România are nevoie – cu onestitate, cu seriozitate, cu dorinţă de reforme reale şi cu accent pe creşterea performanţei sectorului public”, declară Senatorul PNL Gabriela Horga.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marţi că se aşteaptă ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene, el precizând că nu te poţi lăuda că ai tăiat de la investiţii şi ai crescut taxele şi impozitele.

Citește și: Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, iar creșterea economică este estimată la 1%

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BNR
Surse Digi24: Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională. Discuții despre bugetul pe 2026 și deficit
alexandru nazare guvern
Ce spune ministrul Finanțelor despre preluarea funcției de premier de la Ilie Bolojan
alexandru nazare la o sedinta
Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, iar creșterea economică este estimată la 1%
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?”
bolojan rectori
Universitățile, vizate de noi măsuri de austeritate. Rectorii au discutat cu Bolojan despre bugetul educației
Recomandările redacţiei
Donald Trump
De la „America Prima” la „America Singură”: Ambițiile expansioniste...
nacnote de 100 de lei pe o masa
Impozitarea progresivă a revenit în discuție. De ce spun specialiștii...
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă...
putin
Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea...
Ultimele știri
Un marinar de 36 de ani a dispărut de pe o barjă care navighează pe Dunăre. Colegii lui au alertat pompierii
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
Reuniunea G7 planificată de Franța, amânată pentru săptămâna viitoare. „Avem dezacorduri profunde cu SUA”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brooklyn Beckham, pus la zid după declarațiile explozive: „Fără părinți, ar fi fost un simplu angajat la...
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Cum poți să schimbi furnizorul de energie electrică în 2026 dacă ai găsit un preţ mai mic la curent
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Mara Wilson, vedeta din „Matilda”, trage un semnal de alarmă despre AI: „Niciun copil nu ar trebui să treacă...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Vacile sunt mai inteligente decât credem. Biologii austrieci au dovedit că sunt capabile să folosească unelte
Film Now
Gwyneth Paltrow, la un pas să refuze rolul care i-a adus Oscarul. Adevărul despre despărțirea de Brad Pitt
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”