Șefa grupului PACE, după discuția cu Nicușor Dan: „Nu mai vrem guverne şi experimente cu premieri tehnocraţi”

Cosmina Cerva, lidera grupului PACE, Întâi România din Senat a transmis joi că, după 5 ore de consultări, concluzia preşedintelui Nicuşor Dan este că partidele nu au înţeles pe deplin situaţia gravă în care e România. Ea a mai spus că PACE va susţine orice guvern politic care vine cu un plan de guvernare de redresare a țării.

Senatoarea PACE Cosmina Cerva a declarat la ieşirea de la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan că şeful statului, în această seară, va ieşi cu prima declaraţie şi este posibil ca în această seară să iasă şi cu prima nominalizare, dacă nu mâine cel târziu.

„Din păcate, poziţia sau concluzia dânsului, după consultările de aproape 5 ore, de astăzi, a fost că cei care au venit la consultări încă n-au înţeles pe deplin situaţia foarte gravă în care este România, o situaţie la care au cam contribuit toţi şi este obligaţia celor care au stat în coaliţie ca acum să redreseze România”, a precizat senatoarea, potrivit News.ro.

„Noi vom susţine orice guvern politic care vine cu un plan de guvernare de redresare a României şi care, încă o dată, repet, nu are linii roşii, pentru că acele linii roşii nu au făcut decât să ducă la situaţia în care suntem astăzi. Aceste linii roşii, de fapt, au fost nişte ambiţii personale ale liderilor de partid, care s-au înghesuit care mai de care să spună nu vrem, înainte să vină să spună cetăţenilor români că este momentul să începem să construim”, a precizat Ceva.

Cosmina Cerva a mai spus că grupul PACE va vota prima nominalizare, dacă ea este politică.

„Nu mai vrem guverne şi experimente cu premieri tehnocraţi, pentru că s-a demonstrat în România acest stil de guvernare nu merge şi atunci aşteptăm ca în seara asta sau mâine să fie făcută prima nominalizare”, a menţionat senatoarea PACE.

Editor : C.L.B.