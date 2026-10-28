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Șeful AEP, despre recuperarea celor 14 milioane de lei de la PNL: „Am revenit la ANAF”

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Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP). Sursa foto: gov.ro
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Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a cerut din nou ANAF să recupereze de la PNL cele 14 milioane de lei cheltuite pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă, după ce partidul a pierdut definitiv procesul. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a explicat miercuri că instituția nu a putut cere executarea silită cât timp procesul era pe rol și că speră ca ANAF să înceapă acum procedura de recuperare a banilor.

Adrian Ţuţuianu a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă AEP a reuşit să recupereze ceva bani din cei pe care îi are de luat de la PNL, din suma de 14 milioane.

„Asta ţine şi de atribuţii. Sunt state în care autorităţile electorale au organe proprii de executare. Nu suntem în această situaţie. Mecanismul nostru este următorul. Comunicăm acte administrative prin care am aplicat sancţiuni sau am dispus confiscări, sunt decizii şi hotărâri către Administraţia Fiscală. Avem comunicate absolut toate procesele-verbale care nu au fost atacate. Pentru PNL am fost în litigiu, nu am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la Administraţia Fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă şi sper ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită, potrivit dispoziţiilor legale”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

El a precizat că şi-a propus îmbunătăţirea colaborării cu ANAF. „Ne-am propus să îmbunătăţim mecanismul de colaborare cu ANAF, pentru că nu e doar situaţia PNL de astăzi, veţi vedea că mai sunt şi altele şi în viitor, anticipând puţin, vor fi şi alte partide cu sume importante, partide parlamentare şi neparlamentare. Va trebui să îmbunătăţim colaborarea cu ANAF. Este o colaborare, dar trebuie îmbunătăţită", a transmis preşedintele AEP, care a și anunţat că săptămâna viitoare este programată semnarea unui protocol de colaborare între AEP şi ANAF.

Partidul Naţional Liberal (PNL) a pierdut definitiv un proces cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) şi este obligat să restituie la bugetul de stat suma de 14.117.378,04 lei. Banii au fost folosiţi de partid pentru promovarea cărţii fostului lider al PNL, Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că, la finalul anului 2024 când a preluat conducerea partidului, PNL avea datorii mari. O parte din aceste datorii au fost achitate, iar cealaltă parte urmează să fie achitată. La fel, urmează să fie achitată şi suma de 14 milioane de lei, bani cheltuiţi de partid pentru promovarea cărţii fostului lider liberal, Nicolae Ciucă.

Editor : M.I.

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