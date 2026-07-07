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Șeful AEP explică de ce alegerile anticipate sunt aproape imposibil de organizat acum: „Nu putem face mai nimic”

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man voting on elections in romania front of flag
Foto: GettyImages
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Din articol
Legea nu prevede reguli pentru anticipate Probleme cu secțiile de votare O nouă lege propusă în acest an

Legislația nu prevede reguli pentru organizarea alegerilor anticipate, a explicat Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente. În cazul în care s-ar ajunge la alegeri legislative înainte de termen, instituțiilor le-ar fi „imposibil” să se încadreze în termenele actuale, pentru a asigura alegeri corecte, dar ar putea exista probleme și cu secțiile de votare. Șeful AEP susține că, pe viitor, va propune modificarea legii.

Legea nu prevede reguli pentru anticipate

„Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar ca cel prevăzut de Legea 208/2015 astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate”, a explicat preşedintele AEP, marți, într-o conferință de presă. 

Pentru un calendar electoral mai rapid ar fi nevoie de o nouă lege. „Noi nu avem astăzi nici Parlament la lucru şi nici Guvern care să poată adopta o ordonanţă de urgenţă, iar subsecvent ar trebui adoptate cel puţin cinci hotărâri de guvern. Cu alte cuvinte, ca să ne încadrăm pe termenele existente azi în Legea 208, în ziua când s-a dizolvat Parlamentul ar trebui să avem ordonanţa şi ar trebui să avem cinci hotărâri de guvern şi ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparenţa actelor normative respective”, a mai spus Ţuţuianu.

Probleme cu secțiile de votare

Lipsa unei legislații care să prevadă termene mai scurte ar putea afecta inclusiv constituirea birourilor electorale și a secțiilor de votare. 

„Constituirea birourilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare ar trebui făcută în termene mult mai scurte, ceea ce pune problema şi accesului la justiţie şi a capacităţii instanţelor de a soluţiona eventuale contestaţii într-un termen foarte scurt.

Termenul de strângere de semnături ar trebui foarte mult restrâns. Sau poate ar trebui să prevedem că la anticipate ar trebui strânse mai puţine semnături, pentru că altfel se pune problema că împiedici exercitarea drepturilor electorale. (...) MAE nu ar avea timp suficient să identifice sedii, să încheie contracte, să poată organiza asemenea secţii”, a explicat președintele AEP.

O nouă lege propusă în acest an

În luna octombrie ar putea fi propusă o nouă lege care să prevadă reguli clare inclusiv pentru cazurile în care Parlamentul este dizolvat, iar oamenii sunt chemați la urne înainte de termen, a mai anunțat Adrian Țuțuianu, care a subiniat că, în momentul de față, nu se poate face mai nimic. 

„Dacă este să discutăm ce s-ar putea face astăzi, răspunsul este că nu putem face mai nimic. Avem capacitatea tehnică necesară pentru a pregăti un proiect de lege. Problema este cine îl preia, că ar trebui preluat fie de Guvern, ori Guvernul actual nu are puteri depline şi nu ar putea să promoveze un proiect de lege sau ar trebui să fie preluat de nişte grupuri de parlamentari ca iniţiativă legislativă, trecut prin cele două camere”, a conchis acesta. 

Editor : A.G.

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