Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu i-a acuzat că au majorat prețurile

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că vor fi demarate controale în privinţa plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, aşa cum a solicitat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.

Sorin Grindeanu a spus, luni, că există suspiciuni că unii comercianţi deja au majorat preţurile, în contextul în care se vorbeşte despre renunţarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, şi a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgenţă acţiuni de control în acest sens.

„Solicitarea domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a spus Adrian Nica, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că au mai existat astfel de controale şi în trecut, dar de data aceasta vor fi făcute la mai multe companii.

Sâmbătă, Grindeanu a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliţie, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

