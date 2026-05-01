Șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis. Darău: „Nu putem continua cu frâna de mână trasă.” Cine preia conducerea

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a vorbit despre eșecuri în lanț ale Autorității pentru Digitalizarea României și a anunțat că șeful instituției a fost demis. Conducerea va fi preluată de Aurel-Cătălin Giulescu, fost consilier de stat în aparatul de lucru al vicepremierului Oana Gheoghiu.

„În sfârşit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea preşedintelui ADR. Şi tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct”, a scris ministrul Economiei Irineu Darău, vineri, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a vorbit despre mai multe eșecuri ale instituției. „Când pierzi în instanţă finanţarea pentru specialiştii care lucrează la Cloudul Guvernamental şi nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă.

Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetăţeni sau încerci să porneşti achiziţii mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eşuate şi decizii luate în afara regulilor. Când induci ideea că «s-au pierdut» zeci de milioane de euro, deşi în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie şi neîncredere. Când refuzi să furnizezi date ministerului coordonator, creezi un mediu în care subalternii refuză monitorizări şi emiţi reglementări ignorând regulile, vorbim despre insubordonare şi lipsă de transparenţă.

Când platforme esenţiale precum Ghişeul.ro sau SEAP se blochează, nu vorbim despre simple incidente recurente, ci despre un management defectuos al unor infrastructuri critice, care au fost gestionate fără organizare şi fără o viziune concretă. Toate aceste eşecuri în lanţ, de care este responsabilă ADR, trebuie să aibă consecinţe”, a mai spus acesta.

Astfel, Dragoș Cristian Vlad a fost demis de la șefia instituției, fiind înlocuit de Aurel Cătălin Giulescu.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel-Cătălin Giulescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României", se arată în decizia publicată pe 30 aprilie în Monitorul Oficial.

Cătălin Aurel Giulescu era consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al Oanei Gheorghiu, funcţie în care a fost numit în aprilie. De asemenea, Giulescu a condus Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

