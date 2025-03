Ciprian Șerban, președintele Camerei Deputaților, a criticat comportamentul Anamariei Gavrilă, după ce șefa POT a sunat la 112 pentru a reclama jurnaliștii care îi adresau întrebări în Parlament. Într-o intervenție la Digi24, Șerban a declarat că sancțiunea aplicată, un simplu avertisment, „este prea puțin” și a adăugat că „ieșirile doamnei Gavrilă nu mai surprind pe nimeni”. Președintele Camerei a subliniat, de asemenea, comportamentele nepotrivite ale acesteia din Parlament, care includ jigniri la adresa colegilor și absențe repetate de la muncă. „Poate ar trebui să-și piardă mandatul, că nu e suficient să candidezi, să-ți iei mandatul și să ne vedem peste 4 ani”.

Ciprian Șerban a subliniat că dreptul la informare este garantat prin lege, iar parlamentarii trebuie să fie conștienți de expunerea mediatică care vine odată cu funcția pe care o ocupă.

„Ieșirile doamnei Gavrilă nu mai surprind pe nimeni. După cum știți și dumneavoastră, dreptul la liberă informare este stipulat și prin lege, iar în regulamentul Camerei privind acreditarea jurnaliștilor, prevede în mod expres locurile unde dumneavoastră aveți acces. Bineînțeles că și spațiile din fața grupurilor parlamentare, conform regulamentului, sunt deschise presei”, a spus Șerban.

„Un simplu avertisment mi se pare prea puțin”

Acesta a adăugat că Anamaria Gavrilă trebuie să înțeleagă că apartenența la viața publică presupune și expunere în fața presei.

„Doamna Gavrilă trebuie să înțeleagă că această apartenență a ei la viața publică aduce după sine și expunere media. Acum, se pare că în acest univers paralel, să îi spun așa, în care doamna Gavrilă trăiește, nu există nici presă, nu avem nici reguli, nu avem nici măcar alte partide politice. Este doar doamna Anamaria Gavrilă și Facebook”.

Despre sancțiunea aplicată de Poliție Anamariei Gavrilă pentru apelul la neîntemeiat la 112, Șerban a declarat că i se pare „prea puțin”.

„Un simplu avertisment mi se pare prea puțin pentru ce a făcut doamna Gavrilă, dar nu aș dori să comentez prea mult acest lucru”.

Referitor la posibilitatea sancționării în Parlament, președintele Camerei Deputaților a explicat că, deși nu se poate interveni în cazul comportamentului fizic al Anamariei Gavrilă, Parlamentul poate aplica sancțiuni pentru absențele sale.

Absențele Anamariei Gavrilă vor fi sancționate

„Ea n-o să-și mai încaseze pe zilele respective indemnizații. Noi lucrăm la o propunere de modificare a regulamentului. Chiar săptămâna trecută am făcut o propunere și am ridicat de la 1% la 5% pe zi pe absență, suma care poate fi oprită din indemnizația unui parlamentar”.

Șerban a precizat că absențele repetate ale Anamariei Gavrilă nu sunt acceptabile: „Trebuie să vii la muncă la fel ca toți ceilalți angajați ai Camerei”.

În ceea ce privește comportamentul său în ședințele închise ale Parlamentului, Șerban a declarat: „Doamna Gavrilă nu-și respectă niciun coleg. Intervine, jignește. Lucruri care nu sunt demne pentru funcția pe care o ocupă și locul în care se află”.

Președintele Camerei Deputaților a explicat că acest tip de comportament nu este unic în rândul noilor membri ai Parlamentului.

„Sunt tot mai multe, din păcate. Prin intrarea în Parlament a noilor colegi POT, SOS, o parte nu toți sunt construiți la fel, să spun așa. Nu știu. E o nișă pe care o exploatează. Ei consideră că așa trebuie lucrat în Camera Deputaților. Mi-e greu să-i înțeleg. Vă spun sincer, îmi este greu să înțeleg de ce s-ar comporta un om normal la cap așa”.

„Pentru doamna Gavrilă este o joacă”

În final, Șerban a adus în discuție și retragerea Anamariei Gavrilă din cursa electorală, menționând că „și-a bătut joc inclusiv de oameni”.

„Doamna Gavrilă a strâns 200.000 de semnături să candideze, nu mai candidează, își bate joc inclusiv de acei oameni. Adică tot ce se întâmplă în viața politică pentru doamna Gavrilă este o joacă”.

