Mihai Jurca, șeful cancelariei prim-ministrului, a transmis că legea le permite instituțiilor să închirieze autoutilitare, astfel că și la cancelarie a închiriat astfel de mașini pentru a reduce cheltuielile. Inițial, cancelaria avea un contract cu RAAPPS, pentru 30 de mașini, în valoare de aproximativ 850 de mii de lei pe lună. De la 1 octombrie, contractul a fost reziliat, iar cheltuiala cu noile mașini ar fi de 84 de mii de lei, a explicat Jurca.

„Am redus cheltuiala cu mașinile de 10 ori. Am pornit, în iunie, de la un cost lunar de 850 de mii de lei, iar astăzi suntem la un cost de 84 de mii de lei, neavând și șoferi.

Cheltuiala este redusă cu 90% față de momentul în care am preluat această responsabilitate. Când am venit aici, exista un contract pentru 30 de mașini cu șofer, cu RAAPPS, costuri de aproximativ 850 de mii de lei pe lună”, a transmis Mihai Jurca, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Din iunie și până în prezent, acesta susține că au fost solicitate oferte, iar oferta primită de la Dacia a fost cea mai convenabilă. „În toată această perioadă am cerut oferte de la Ford și Dacia. Ofertele primite la RAAPPS, pentru mașini fără șofer, au fost de 120 de mii de lei pe lună. Oferta de la Dacia – 80 de mii de lei pe lună. Nu vorbim despre un contract de vânzare-cumpărare, ci despre un contract de închiriere”, a explicat șeful cancelariei.

Întrebat dacă a ocolit legea pentru a putea închiria autoutilitare, așa cum au acuzat reprezentanții sindicatului angajaților din Guvern, Mihai Jurca a transmis: „Nu îmi dau seama care e interesul sindicatului. Nu am văzut poziții foarte ferme când, în 2023, se cheltuiau 8 milioane de lei pentru mașini sau, în 2024, mai mult de 8 milioane de lei pe an pentru Cancelarie. Tot ce am făcut a fost să respectăm legea. Legea permite închirierea autoutilitarelor. Mașinile sunt încadrate în categoria de autoutilitare.”

Mașinile urmează să fie folosite de angajații din cadrul Cancelariei Guvernului, inclusiv secretarii și consilierii de stat ai Cancelariei. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Oana Dogioiu, a subliniat că mașinile sunt doar închiriate și nu vor fi cumpărate.

Fără șoferi pentru demnitari de la 1 octombrie

Șeful cancelariei lui Ilie Bolojan declarase anterior, în exclusivitate la Interviurile Digi24.ro, că demnitarii din cancelaria premierului, adică secretarii și consilierii de stat, nu vor mai beneficia de șofer personal de la 1 octombrie. Acesta a explicat și că numărul mașinilor din subordine a fost redus de la 30 la 15.

„Vom renunța și la șoferi. Asta înseamnă că toți demnitarii din Cancelarie și toți angajații din Cancelarie vor avea mașini, dar nu vor mai avea șoferi – consilierii de stat și secretarii de stat”, a transmis Mihai Jurca.

Ce se întâmplă cu angajații care nu au permis de conducere

„E foarte posibil să existe colegi care nu au permis de conducere, lucru care se întâmplă în orice altă companie. Spre exemplu, în instituția din care provin, la nivel local, nu existau șoferi pentru primar, viceprimar, city manager și colegii care nu aveau permis ori foloseau ajutorul unui coleg care putea să conducă mașina de serviciu, ori găseau o altă formulă pentru a rezolva o problemă de serviciu.

Nu văd niciun fel de problemă ca un director de companie să conducă propria mașină”, a mai declarat acesta la Digi24.ro.

