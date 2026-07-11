Șeful Cancelariei premierului: Cheltuielile instituției ar putea scădea cu peste 48% în acest an

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a publicat situația cheltuielilor instituției din perioada 2024–2026. Potrivit acestuia, dacă ritmul actual al cheltuielilor se va menține, la finalul anului acestea vor fi cu peste 48% mai mici decât în 2024. Cele mai importante reduceri sunt estimate la transport, protocol și cheltuielile cu salariile și contribuțiile.

„Se vorbește mult, pe bună dreptate, despre nevoia unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de el - pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reformele care cer inițiative legislative guvernamentale și ordonanțe de urgență. Un guvern care administrează poate fi un bun administrator. (...) Suntem conștienți de limite: o cancelarie nu e un minister și sumele acestea sunt modeste la scara bugetului țării. Dar chiar și atunci când nu ai toate uneltele la îndemână, rămâne responsabilitatea de a face tot ce ține de tine pentru promisiunea asumată: mai puțină risipă, mai puține cheltuieli, mai multă eficiență”, susține Mihai Jurca, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit datelor publicate de acesta, execuția bugetară a Cancelariei prim-ministrului a fost de 42,09 milioane de lei în 2024. În 2025, cheltuielile au scăzut la 32,13 milioane de lei, cu 23,7% mai puțin decât în anul precedent. Pe baza execuției din primele șase luni ale acestui an, oficialul estimează că, la finalul lui 2026, cheltuielile vor ajunge la 21,62 milioane de lei, ceea ce ar reprezenta o reducere de peste 48% comparativ cu 2024.

Cele mai mari economii sunt estimate la capitolul transport, unde cheltuielile ar urma să scadă cu 87,6% față de 2024. În același timp, cheltuielile cu protocolul sunt estimate în scădere cu 52,2%, iar cele cu salariile și contribuțiile sociale cu aproximativ 34%.

Potrivit lui Mihai Jurca, au fost reduse cu peste 76% și indemnizațiile pentru detașare și delegare, cu peste 83% sumele alocate traducerilor și serviciilor de interpretariat, iar cheltuielile din fondul aflat la dispoziția premierului au fost eliminate complet.

Cancelaria prim-ministrului asigură sprijinul administrativ și logistic pentru activitatea șefului Guvernului și coordonează o parte dintre structurile aflate în subordinea acestuia.

Editor : A.R.