Șeful Cancelariei premierului, despre contractul cu Rheinmetall: Când ai mai multe produse într-un singur coş, discountul e mare

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a explicat că alocarea unei sume importante din contractul de împrumut SAFE către concernul german Rheinmetall s-a bazat pe faptul că aceasta este singura companie europeană capabilă să furnizeze o gamă atât de largă de echipamente militare. Această capacitate a permis şi stabilirea unui discount semnificativ, de la 6,4 miliarde de euro la 5,6 miliarde de euro, transmite Agerpres. 

Jurca a răspuns astfel întrebărilor privind faptul că cea mai mare parte a contractului SAFE va reveni Germaniei, respectiv unui concern german. 

„Sunt foarte puţine companii la nivel global care pot să furnizeze o paletă foarte largă de produse. Compania germană de care aţi vorbit produce nave, are în administrare şi în proprietate şantiere navale, produce tancuri şi maşini de luptă a infanteriei, produce sisteme antidronă antiaeriene şi produce muniţia pentru aceste sisteme. Nu există o altă companie în Europa care să poată să producă aceste produse. 

Gândiţi-vă că Şantierul Mangalia este un şantier strategic pentru noi şi este foarte important ca acesta să fie deschis şi funcţional în cel mai scurt timp. 

Răspunsul este următorul: nu există o altă companie care să poată să producă toate aceste capabilităţi. Şi este ca în orice altă tranzacţie, în momentul în care ai mai multe produse într-un singur coş, evident, discountul pe care-l primeşti este mult mai mare”, a declarat Mihai Jurca, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. 

Şeful Cancelariei premierului a precizat şi discountul convenit în acest caz. 

„Discountul a fost de la 6,4 miliarde, nu vreau să greşesc suma, la 5,6 miliarde, cât este actualul contract”, a afirmat Jurca. 

Mihai Jurca a precizat numele concernului german - „Rheinmetall” - şi a detaliat tipurile de echipamente pe care aceasta le poate produce în baza angajamentelor din programul SAFE. 

„Ceea ce se produce de o singură companie sunt navele, maşina de luptă a infanteriei, sistemele antiaeriene (...) care nu sunt produse de nicio altă companie din lume, decât de această companie, sunt elemente cu proprietate intelectuală proprie, şi muniţia de calibrul mediu, de 35 de milimetri. Acestea sunt programele care sunt produse de o singură companie”, a declarat Jurca. 

Jurca a subliniat că alte componente ale programului SAFE vor fi realizate de mai multe companii, inclusiv din România. 

„Avem consorţii de companii care vor produce drone, avem consorţii de companii din România care vor produce echipamente de protecţie balistică, avem consorţii din România care vor produce soft. (...) Avem o capacitate foarte bună când vine vorba de producţia de softuri sau de producţia de inginerie din domeniul software”, a declarat Jurca.

La finalul ședinței de Guvern de joi, Ilie Bolojan a anunțat că a fost finalizat programul SAFE și că, până la finalul lunii, România va semna contractul de împrumut cu UE în valoare de 16,5 miliarde de euro. Premierul interimar a explicat că proiectele de investiții ar urma să se deruleze începând din a doua jumătate a anului, astfel încât, până în 2030, „să putem închide acest program important pentru apărarea României”. 

